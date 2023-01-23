Чемпионат Турции. «Петким Спор» выиграл у «Меркезефенди»
Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Петким Спор» выиграл у «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 января, 19.00, «Enka Sport Hall»
- Петким Спор
- Prewitt (23), Черри (18), Улусой (13 + 6 передач), Симмонс (10), Олдридж (9 + 12 подборов) – старт; Бут (19), Арар (2), Эргиндениз (0), Йылдырым (0).
Положение команд: Фенербахче – 14-2, Тюрк Телеком – 13-3, Каршияка – 11-5, Анадолу Эфес – 11-5, Бурсаспор – 11-5, Бахчешехир – 8-8, Дарушафака – 8-8, Меркезефенди – 7-9, Галатасарай – 7-10, Тофаш – 6-10, Коньяспор – 6-10, Бююкчекмедже – 6-10, Петким Спор – 6-10, Маниса – 6-11, Газиантеп – 5-11, Бешикташ – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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