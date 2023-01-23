Чемпионат Турции. «Петким Спор» выиграл у «Меркезефенди»

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Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Петким Спор» выиграл у «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Петким Спор – Меркезефенди 94:87 (22:23, 29:25, 12:20, 31:19)
Дата проведения
23 января, 19.00, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча
Петким Спор
Prewitt (23), Черри (18), Улусой (13 + 6 передач), Симмонс (10), Олдридж (9 + 12 подборов) – старт; Бут (19), Арар (2), Эргиндениз (0), Йылдырым (0).
Меркезефенди
Хайдеггер (22 + 5 потерь), Ронгавопулос (22 + 7 подборов), Харрисон (11), Олмаз (9), Хэмилтон (4) – старт; Петерка (13), Тюлюоглу (4), Эрол (2).

Положение команд: Фенербахче – 14-2, Тюрк Телеком – 13-3, Каршияка – 11-5, Анадолу Эфес – 11-5, Бурсаспор – 11-5, Бахчешехир – 8-8, Дарушафака – 8-8, Меркезефенди – 7-9,  Галатасарай – 7-10, Тофаш – 6-10, Коньяспор – 6-10, Бююкчекмедже – 6-10, Петким Спор – 6-10, Маниса – 6-11, Газиантеп – 5-11, Бешикташ – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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