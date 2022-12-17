В произошел троллинг: руководство «Хит» декларировало, что все 17 игроков команды травмированы перед субботним матчем со «Сперс». Предположительно, это реакция на штраф в размере 25 тысяч, который клуб был вынужден выплатить в качестве наказания за то, что некорректно отметил игровой статус некоторых баскетболистов перед встречей с «Оклахомой».

В этом сезоне «Хит» больше других команд пострадали от повреждений игроков. В матче со «Сперс» точно не примет участие защитник Гэйб Винсент.

« » одержал 15 побед при 15 поражениях и занимает восьмое место в Восточной конференции.