«Майами» поместил всех 17 игроков в список травмированных перед матчем со «Сперс»

Теги травмы Майами НБА Баскетбол

В НБА произошел троллинг: руководство «Хит» декларировало, что все 17 игроков команды травмированы перед субботним матчем со «Сперс». Предположительно, это реакция на штраф в размере 25 тысяч, который клуб был вынужден выплатить в качестве наказания за то, что некорректно отметил игровой статус некоторых баскетболистов перед встречей с «Оклахомой».

В этом сезоне «Хит» больше других команд пострадали от повреждений игроков. В матче со «Сперс» точно не примет участие защитник Гэйб Винсент.

«Майами» одержал 15 побед при 15 поражениях и занимает восьмое место в Восточной конференции.

2 комментария

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Телохранитель Джеймса Уорти
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Ответ Лиллард унижатель!
Lowerback: Discomfort Перегрузил поясницу слишком долго сидя на лавке. Бывает.
Ну то же самое Back: Spasms у Йовича - затекла спина на лавке так, что спазмы начались.
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Лиллард унижатель!
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Lowerback: Discomfort

Перегрузил поясницу слишком долго сидя на лавке. Бывает.
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