«Миннесота» и Лука Гарза подписали двусторонний контракт

и центровой (23 года, 208 см) заключили двустороннее соглашение.

Гарза присоединился к «Вулвз» в конце августа. В предсезонных матчах «большой» набирал 7,3 очка в среднем за игру, реализуя 66,7% дальних бросков.

Гарза провел прошлый сезон в «Детройте», где набирал в среднем 5,8 очка и 3,1 подбора за матч. Центровой был выбран под 52-м номером драфта-2021.

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