«Миннесота» и Лука Гарза подписали двусторонний контракт
«Миннесота» и центровой Лука Гарза (23 года, 208 см) заключили двустороннее соглашение.
Гарза присоединился к «Вулвз» в конце августа. В предсезонных матчах «большой» набирал 7,3 очка в среднем за игру, реализуя 66,7% дальних бросков.
Гарза провел прошлый сезон в «Детройте», где набирал в среднем 5,8 очка и 3,1 подбора за матч. Центровой был выбран под 52-м номером драфта-2021.
Контракты и платежные ведомости НБА
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
Комментарии