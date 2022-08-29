В «Нетс» нет единого мнения по возможному приобретению Донована Митчелла

рассматривает вариант с приобретением защитника «Юты» .

Как сообщает SNY, в руководстве «Нетс» нет единого мнения по возможному обмену. Ряд сотрудников офиса бруклинского клуба довольны нынешним составом и не считают, что существует необходимость проводить крупный трейд на данном этапе.

Отмечается, что самое выгодное предложение по Митчеллу «Джаз» на данный момент могут получить от «Нью-Йорка».

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет