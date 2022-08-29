В «Нетс» нет единого мнения по возможному приобретению Донована Митчелла

Теги возможные переходы Бруклин НБА Юта Донован Митчелл Баскетбол

«Бруклин» рассматривает вариант с приобретением защитника «Юты» Донована Митчелла.

Как сообщает SNY, в руководстве «Нетс» нет единого мнения по возможному обмену. Ряд сотрудников офиса бруклинского клуба довольны нынешним составом и не считают, что существует необходимость проводить крупный трейд на данном этапе.

Отмечается, что самое выгодное предложение по Митчеллу «Джаз» на данный момент могут получить от «Нью-Йорка».

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