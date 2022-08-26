Сергей Базаревич: «Хотим попасть в плей-офф Лиги ВТБ, но у нас серьезная конкуренция»

Главный тренер «Самары» рассказал о формировании состава, предсезонной подготовке и цели команды на дебютный сезон в Лиге ВТБ.

«Некоторые позиции требуют усиления, но на рынке мало игроков. Возможно, кого-то подпишем. В чем могу точно вас заверить — начнем сезон пятью легионерами. Надеюсь, так же и продолжим, но будем держать один свободный слот на всякий случай.

К сожалению, в это межсезонье мы достаточно поздно подписали легионеров, поэтому они присоединятся к нам не сразу. Вероятно, что из-за этого придется вносить какие-то коррективы в план подготовки к сезону. Но в любом случае, уже с сентября у нас запланированы контрольные игры.

Мои команды всегда старались играть быстро и агрессивно. Надеюсь, что этот состав, который у нас вырисовывается, позволит играть именно в таком стиле. А дальше уже будем отталкиваться от сильных сторон игроков.

Многие говорят, что мы довольно удачно провели комплектацию состава в плане легионеров, но я бы не обольщался. Команда абсолютно новая, даже опытным легионерам нужно время, чтобы сыграться. Молодым российским игрокам и тем, кто пришел из Суперлиги, тоже потребуется время на адаптацию. Да, мы хотим попасть в плей-офф, но у нас серьезная конкуренция — «ПАРМА», «Нижний Новгород» и «Автодор» уже несколько лет играют в Лиге ВТБ, понимают все нюансы турнира. Но, в любом случае, аппетит приходит во время еды», – передает слова Базаревича официальный сайт Лиги ВТБ.

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