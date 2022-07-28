Евгений Валиев близок к переходу в МБА

Теги Баскетбол

Тяжелый форвард Евгений Валиев (32 года, 205 см) близок к переходу в МБА.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», переговоры на финишной прямой.

Форвард сборной России успешно прошел медицинский осмотр и сможет приступить к тренировкам в середине августа.

Валиев этим летом стал свободным агентом после ухода из УНИКСа. В сезоне-2021/22 Валиев провел в составе казанского клуба три матча, проводя на площадке в среднем чуть более 1 минуты.

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