Александр Щербенев: «У «Локо» молодой коллектив, мы голодны до побед»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я искренне рад тому, что новый сезон начну в своей родной команде, буду играть в своем родном городе для наших болельщиков.

За год мы сильно сплотились с ребятами, у нас молодой коллектив, но мы набрались опыта и с большим воодушевлением ждем начала нового сезона, мы голодны до побед. Ну а пока я полностью сконцентрируюсь на своем коротком отпуске. Ухожу на отдых с отличным настроением», – заявил Щербенев.

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