«Локомотив-Кубань» назначил генеральным менеджером Ивана Новчича

Краснодарский назначил новым генеральным менеджером 47-летнего сербского специалиста Ивана Новчича.

Эта должность оставалась вакантной после ухода , который руководил клубом с 2016 по 2021 год.

«Я рад стать частью такой великой организации с такой славной историей. Это большая честь для меня, я воодушевлен предстоящей совместной работой. Уверен, вместе мы достигнем намеченных высоких целей», – цитирует Новчича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

Едва не ушел из баскетбола, потому что ничего не получалось: путь Александра Щербенева