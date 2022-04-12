Леброн Джеймс: «У меня нет ограничения на то, как долго я хочу играть»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время последней пресс-конференции в этом сезоне ответил на вопрос, сколько еще лет он хочет провести в лиге.

«У меня нет ограничения на то, как долго я хочу играть. Но я все еще способен играть на высоком уровне, как я показал в этом сезоне», – заявил Джеймс.

В недавнем выпуске шоу «The Shop» Леброн обсуждал ту же тему, и дал понять, что не планирует уходить в ближайшее время.

«Я пытаюсь выжать из этого чертова апельсина как можно больше сока. И я все еще хорош. Если бы я был отвратителен, меня бы выкинули. Но я все еще чертовски хорош», – сказал Леброн.

Леброн Джеймс еще когда-нибудь сыграет в финале?

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века