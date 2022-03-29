Джерами Грант не поможет «Пистонс» в оставшихся матчах сезона

Форвард «Пистонс» пропустит концовку сезона-2021/22 из-за повреждения икроножной мышцы левой ноги.

Грант получил травму в пятницу во время встречи с «Вашингтоном».

идет с результатом 20-55 и не претендует на попадание в плей-ин. Команде осталось провести 7 матчей до завершения сезона.

Показатели 28-летнего Гранта в 47 матчах – 19,2 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке