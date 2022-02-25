Эргин Атаман: «Бойкот российским командам будет противоречить духу спорта»

Главный тренер турецкого Эргин Атаман высказался против бойкота российским командам в .

«Мы уже сыграли все матчи в России. Но я считаю, что спорт должен объединять.

В России работает очень много игроков и тренеров из США и Европы. Как и украинцы, эти люди пытаются работать, и они не должны страдать.

Мы — мирная страна, и я считаю, что спорт — это объединяющая сила. Я уважаю игроков и команды, которые не хотят там играть. Возможно, нейтральные площадки станут решением. Я ожидаю, что решение будет найдено на завтрашнем заседании Евролиги.

Но бойкот или подобные вещи, направленные исключительно против российских клубов, будет противоречить духу спорта», – сказал турецкий тренер.

Ранее бойкотировать матчи против российских клубов предложил генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн