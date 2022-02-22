Леброн Джеймс: «Игра Дончича напоминает мне мою собственную»

Звездный форвард отдал должное лидеру «Мэверикс» .

«Мне все нравится в игре Луки. Мне нравится все, связанное с этим парнем. Его игра напоминает мне мою собственную. От нас исходит тройная угроза. Мы подбираем, мы пасуем, это вообще для нас на первом месте. Мы стараемся задействовать товарищей по команде, стараемся, чтобы они чувствовали себя комфортно на площадке, были в ритме. А еще мы может накидать сопернику 40 очков, если проявите неуважение», – сказал Джеймс.

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