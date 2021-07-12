Сергей Иванов: «Мне смешно от предложений разогнать Лигу ВТБ и проводить только чемпионат России»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что ему смешны предложения разогнать лигу и проводить только чемпионат России.

«Многие так называемые эксперты говорят, что Единую лигу ВТБ надо разогнать и проводить только чемпионат России. От этих предложений мне смешно.

В сильном чемпионате Советского Союза в высшей лиге Россию представляли не восемь, не девять клубов, а три. ЦСКА, «Спартак» (Ленинград) и «Строитель» (Куйбышев). Все.

Клубы российские, участвующие в нашем чемпионате, здесь, потому что им комфортно. Просто надо создавать условия, чтобы был интерес», – передает слова Иванова ТАСС.

В сезоне Лиги ВТБ-21/22 примут участие 12 команд – восемь российских и по одному клубу из Белоруссии, Эстонии, Польши и Казахстана.

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