Тото Вольфф: «Мне все равно, каким «Мерседес» окажется в общем зачете – вторым или третьим»

Исполнительный директор рассказал, что команда по-прежнему надеется выиграть гонку в нынешнем сезоне.

«Работать в условиях таких перепадов формы непросто. В субботу в Спа мы выступили ниже своего уровня, уступив обоим гонщикам «Альпин», Алекс Албон был очень близок к нашим пилотам, Валттери Боттас и Ландо Норрис, вероятно, тоже были готовы с нами бороться.

В гонке же мы порой были сразу на три секунды быстрее этих соперников, так что происходящее с «Мерседесом» и правда вызывает вопросы. Не так мы должны выглядеть в вопросе понимания особенностей работы своего болида, учитывая структуру и знания команды.

При этом у нас по-прежнему есть амбиции выиграть гонку в этом сезоне. Да, если бы я сказал такое месяц назад после Гран-при Венгрии, вы бы сочли такую возможность правдоподобной. Но если я скажу это сейчас, после Гран-при Бельгии, то буду выглядеть дураком.

Тем не менее, впереди нас еще ждут гонки на трассах, которые подойдут нам значительно больше чем «Спа-Франкоршам», и где мы, будем надеяться, сможем включиться уже в субботу.

При этом ясно, что очень большое внимание команда уже уделяет подготовке к следующему сезону. Текущие позиции команд в чемпионате уже вряд ли изменятся, если мы говорим о первой тройке. И лично мне все равно, каким окажется «Мерседес» – вторым или третьим. При этом я все равно хочу, чтобы команда как можно лучше выступала на Гран-при, чтобы к нам вернулась уверенность», – рассказал Вольфф.

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