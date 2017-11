«Пирелли» предложила болельщикам выбрать название для новых шин

Шинный поставщик в «Формуле-1», компания «Пирелли», подтвердила намерение расширить линейку покрышек в сезоне-2018 и попросила болельщиков выбрать название для самой мягкой резины.

Для шин с маркировкой розового цвета «Пирелли» предлагает три варианта: megasoft («мегасофт»), extremesoft («экстрим-софт»), hypersoft («гиперсофт»). Проголосовать можно в твиттере.

We need your help in naming the new Pirelli pink #F1 tyre! Should it be MEGASOFT,

HYPERSOFT or EXTREMESOFT? Respond by tweeting us A, B or C! 🏁 #Pink4F1 pic.twitter.com/rIPEjxjHWF