«Он пригодится команде, но негатив в любом случае будет»: Максим Деменко – о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» отреагировал на информацию о возможном переходе в петербургский клуб нападающего красно-белых Александра Соболева. СМИ сообщили, что «Зенит» начал переговорный процесс по трансферу Соболева и провел первый этап переговоров с агентом форварда Павлом Андреевым. Позже появилась информация, что Соболев не входит в планы «Зенита» в летнее трансферное окно.

— Сейчас все зависит от самого Соболева и его желания переходить в «Зенит». А что касается трансфера, то Соболев в любом случае пригодится «Зениту». Но, с другой стороны, это ослабляет конкурента. Тем более, что еще и к Кассьерре может быть повышенный интерес, возможность хорошо заработать на его трансфере. И если брать российских форвардов, то Соболев еще достаточно молодой, привлекается в сборную, он перспективен. Поэтому в этом плане «Зенит» правильно делает все эти моменты.

— Примут ли болельщики «Зенита» Соболева? Отношения между клубами все-таки не самые теплые. — Думаю, негатив в любом случае будет. Мы видели, как болельщики «Спартака» поддерживали Соболева, даже когда его не выпускал Абаскаль. Это будет неприятная ситуация для Соболева. — Своей игрой Соболев сможет влюбить в себя болельщиков «Зенита»? — В любом случае все покажет время. Здесь все зависит от футболиста. Если он будет биться на поле, забивать, конечно же, будет большой интерес к футболисту. А время проходит и где-то оно и лечит.

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