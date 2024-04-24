Сергея Семака наградили за особый вклад в развитие Петербурга

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак получил почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». Об этом 24 апреля сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

«Под его наставничеством петербургский клуб подарил нам немало легендарных побед, добавил на эмблему вторую звезду. Так что «особый вклад» — это точно про Сергея», — написал Бельский.

Спикер добавил, что формально Семака наградили в декабре, однако тогда тренер не смог приехать на церемонию из-за плотного графика матчей.

Напомним, что под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл пять чемпионских титулов подряд. Сейчас команда из Петербурга вновь идет на первом месте, опережая ближайшего конкурента («Краснодар») на четыре очка за шесть туров до финала чемпионата.

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