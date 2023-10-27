Владимир Гранат считает, что «Зенит» и «Краснодар» показали футбол европейского уровня

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат подвел итоги матча между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Мне очень понравился сам футбол — мы давно не видели такого качественного футбола в исполнении двух команд. Играли действительно равные соперники, и матч был европейского уровня. Эта ничья больше в пользу «Краснодара», – приводит слова Граната «Чемпионат».

Вчера, 11 ноября, «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча на «Газпром Арене» закончилась со счетом 1:1. На 63-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару хавбека Эдуарда Сперцяна. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счет.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 30 очков.

В 16-м туре «быкам» предстоит сыграть на выезде с «Уралом». Встреча пройдет 26 ноября в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени. Сине-бело-голубые в ближайшем матче Премьер-лиги примут на своем поле «Сочи». Игра состоится 25 ноября в 15:15 по московскому времени.

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