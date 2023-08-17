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Анатолий Байдачный назвал чушью разговоры об отставке Семака

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Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный прокомментировал разговоры о возможном уходе Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита».

«У нас странные люди. Сыграли два тура, и начались разговоры: под Семаком кресло закачалось… Чушь какую-то несут. Человек выиграл пять чемпионатов подряд — кресло под ним закачалось… Проблемы есть у всех. Не забывайте, что сейчас начало чемпионата — кто-то лучше готов, у кого-то хуже календарь, кому-то повезло, кому-то — нет», – приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

В сезоне 2023/24 «Зенит» провел семь матчей во всех турнирах, в которых одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Соперниками сине-бело-голубых были ЦСКА (0:0, пен. – 5:4), «Пари НН» (2:0), «Ахмат» (2:0), «Ростов» (1:1), «Динамо» Москва (2:3), «Крылья Советов» (1:0) и «Факел» (2:0).

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством петербургский клуб пять раз стал чемпионом России, выиграл четыре Суперкубка России и один Кубок страны.

После четырех туров РПЛ команда Сергея Семака занимает 8-е место в турнирной таблице с 7 очками.

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2 комментария

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green4
Однозначно надо увольнять после 4-х туров))))
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Доктор Верховцев
А кто, если не секрет, эти «разговоры» разговаривал? А что я что-то не в курсе.
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