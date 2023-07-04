Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном уходе из «Зенита» полузащитников Клаудиньо, Малкома и Вендела.

«Разделил бы эту историю на две составляющих. Во-первых, безусловно, это классные игроки, дорогие футболисты, которые подтверждают свой уровень в том числе и вызовом в сборную Бразилии. Но, во-вторых, иностранцы в РПЛ – это прежде всего про деньги. Постоянно говорится и пишется об уходе, в том числе и для того, чтобы выбить деньги из руководства «Зенита». Все эти ребята – не люди, которые будут всю жизнь в Питере», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Ловчев также отметил, что уход из «Зенита» Клаудиньо, Малкома и Вендела станет потерей для сине-бело-голубых, так как округ них строилась команда строилась, а они делали результат, поэтому уход всех троих станет угрозой для итогового результата команды.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач. Летом появилась информация, что к бразильцу проявляет интерес «Фламенго».

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года из «Барселоны». Контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. 10 июля футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что бразилец близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии за 50 млн евро, а зарплата футболиста в новой команде будет составлять 10-12 млн евро.

В июле главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сообщил, что руководство клуба разрешило Венделу искать новую команду.

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