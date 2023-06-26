Агент Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром Юдаевым поделился мнением о возможном переходе бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в один из европейских клубов. По окончании прошлого сезона у хавбека истек контракт с петербургским клубом.

– Как оценивает шансы Кузяева на переход в клуб из топ-5? – Да никак! Берем топ-5 и берем первую шестерку-семерку команд, которые плюс-минус могут где-то чуть-чуть заплатить приблизительно как «Зенит». Этим командам он не нужен в 30 лет. В топ-5, допустим, есть команды, которые готовы его взять, но это команды, которые не могут заплатить зарплату «Зенита». «Зенит» – это как ловушка для футболистов. Потому что зарплата в «Зените» несопоставима «цена-качество».

Я понимаю, если бы ему было 23 года и он мог сказать: плевать, пускай тысячу долларов платят, главное, чтобы меня здесь увидели. В 30 лет проще продлить с «Зенитом» контракт. Кузяеву стоит отдать должное – он очень хороший футболист. Мне он всегда нравился. Он работяга, выполняет много черновой работы. Больше «Зенита» никто не даст. Если в России он может еще лет пять поиграть, то в Европе года через два закончит. С точки зрения бухгалтерии понятно, что ему лучше остаться в «Зените».

– Проблема исключительно в финансах или играет роль его представитель? – Как я понимаю, его представителем является родной отец. Смотрите, родной всегда хочет сыну как можно лучше. Я сразу говорю отцам своих молодых футболистов, чтобы они на меня не напирали. Почему? Потому что я прекрасно их понимаю. Я хочу, чтобы мой сын стал, например, хозяином ПСЖ или «Манчестер Сити». Они хотят, чтобы их ребенок играл в ПСЖ. Но для того, чтобы поиграть в ПСЖ, «Манчестер Сити» или «Барселоне» надо очень хорошо работать.

Понятно, что он может хочет поиграть где-то в Европе. Здесь надо было сделать то, что я говорил, чтобы «Зенит» сделал с Азмуном: они должны были продлить с ним контракт и сдать в аренду для того, чтобы он где-то внутреннее желание подавил. Вот он год в Леверкузене и больше на лавке провел. Вот Федю (Федор Смолов – прим. «Спорт День за Днем») сдали в аренду, и он понял, что в Европе ему ничего не светит.

– Пишут про интерес со стороны «Бешикташа». – Поменять Санкт-Петербург на Стамбул? Может я слишком люблю Санкт-Петербург. Да и смысл такого обмена? Играть в «Бешикташе», чтобы что? Ну, играй в «Зените» – больше денег и стабильности. Если он хотел уйти, то надо было уходить раньше. Я бы назвал Кузяева примером для российских футболистов, который отрабатывает, делает много черновой работы. Вот таким футболист и должен быть, а их мало. Тот же «Зенит» будет в конкуренции, а у него с деньгами все в порядке. Они открыли Кузяеву дверку «Ролл-Ройса», а кто-то – «Фиата» Уно. Он должен понять, куда сесть

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