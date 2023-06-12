Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков рассказал, чем российский чемпионат похож на зарубежные.

«Плохо ли для РПЛ, что «Зенит» пять раз подряд становится чемпионом? Не сказал бы, что плохо. В Германии тоже один и тот же чемпион уже десять лет. В других чемпионатах такая же тенденция. И у нас так», – приводит слова Жиркова «Чемпионат».

«Зенит» выиграл чемпионат России уже в пятый раз подряд. Санкт-петербургский клуб не уступал чемпионский титул с 2019 года. Сам Жирков в составе «Зенита» трижды подряд стал чемпионом страны.

В чемпионате Англии уже три года подряд титул выигрывает «Манчестер Сити», который в сезоне 2022/2023 выиграл и Лигу чемпионов.

В чемпионате Германии титул с 2012 года неизменно выигрывает мюнхенская «Бавария». В сезоне 2022/2023 мюнхенцы завоевали чемпионство в последнем туре. «Бавария» выиграла титул в 11-й раз подряд.

В чемпионате Испании на протяжении 19 последних сезонов чемпионом неизменно либо мадридские «Реал» и «Атлетико, либо «Барселона». Во французском чемпионате в восьми из 10 последних сезонов чемпионом становился ПСЖ. В 2010-х годах в Италии чемпионом страны восемь раз подряд становился «Ювентус».

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