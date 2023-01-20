«Мое дело — пахать». Алип — о критике в свой адрес

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о своем отношении к критике в медиа.

«Обращаю ли внимание на критику? Если честно, я об этом не думаю: практически не веду соцсети, комментарии спортивных журналистов не читаю. Вижу только то, что мне лично присылают близкие. Мое дело — работать, пахать, доказывать», — цитирует Алипа пресс-служба «Зенита».

Также казахстанский защитник отреагировал на малое количество игрового времени в петербургском клубе.

«Для меня это стимул расти дальше. Я стараюсь никак не реагировать, просто молча работаю еще больше и знаю, что, если буду прогрессировать, обязательно получу свой шанс. Думаю, предстоящий год будет даже успешнее предыдущего», — сказал Алип.

Алип в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 8 матчей во всех турнирах. В стартовом составе петербуржцев он выходил 5 раз. 4 матча он провел полностью. В общей сложности в текущем сезоне он провел на поле 463 минуты. Результативными действиями Нуралы отметится не сумел. В «Зенит» Алип перешел в феврале 2022 года. Он был арендован петербуржцами у «Кайрата» до конца года. В декабре сине-бело-голубые объявили о выкупе футболиста и подписании с ним контракта по схеме «2,5+1». Всего за «Зенит» 23-летний защитник сыграл в 20 матчах, голов и результативных передач на его счету нет. «Зенит» идет на первом месте в Российской Премьер-лиге. В 17 матчах подопечные Сергея Семака набрали 42 очка. На 6 баллов сине-бело-голубые опережают «Спартак». 25 февраля «Зенит» на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» на первом этапе 1/4 финала нижней части сетки плей-офф Кубка России. 4 марта на своем поле петербуржцы встретятся с «Пари НН» в первом матче РПЛ после зимней паузы.

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