«Зенит» отправит выручку от матча с «Балтикой» пострадавшим в «Крокусе». У клуба – большая история благотворительных акций

В РПЛ продолжается чемпионская гонка. Три главных претендента – «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» – разместились на дистанции в три очка и идут за медалями максимально плотной группой.

Но в воскресенье, 7 апреля, матч «Зенита» с «Балтикой» на «Газпром-Арене» будет иметь не только футбольное значение. Все средства, вырученные от проведения матча, клуб «Зенит» направит в помощь пострадавшим и семьям погибших из-за теракта в «Крокус Сити Холле». И каждый болельщик, который купит билет на матч , поможет тем, кому сейчас тяжело.

У «Зенита», возможно, самая разнообразная история благотворительных акций вокруг футбола. Стадион в Петербурге постепенно стал точкой притяжения не только футбольной публики, но и полноценным вариантом для семейного досуга на выходных. За пару часов до матча болельщики сначала попадают на «Фан-Променад» – программу, где есть активности от лекций до концертов и компьютерных игр, а также игровых инсталляций для детей. А ближе к стартовому свистку становятся свидетелями социальных инициатив клуба.

Мы собрали самые заметные из них.

Футболисты вышли на поле с собаками из приюта

В декабре 2021 года игроки «Зенита» появились из подтрибунки вместе с собаками из пяти городских приютов. И представили собак прямо в рамках объявления стартового состава – вместе с футболистами. Главная фотография этой акции – хаски на руках Александра Ерохина.

Также клуб выпустил видео, в котором игроки рассказывали о своих питомцах. Из него особенно запомнилась история Дмитрия Чистякова, у которого особая любовь к животным – в его квартире живут 3 собаки и 3 кошки, которых они с девушкой Марикой взяли из приютов и с улицы. Не исключено, что когда вы читаете эти строки, питомцев дома у Чистякова стало еще больше.

Акция «Аутизм – не болезнь» совместно с фондом «Антон тут рядом»

Студенты фонда «Антон тут рядом», который занимается системной поддержкой людей с аутизмом, регулярно ходят на матчи «Зенита» бесплатно. А в 2019 году клуб провел акцию «Аутизм не болезнь»: студенты вывели игроков на матч с «Анжи», а оркестр фонда выступал на трибунах перед игрой.

Кроме того, к импровизации оркестра могли присоединиться пришедшие на футбол болельщики.

Игроки «Зенита» тренировали команду, которая мечтает сыграть на чемпионате мира

В марте 2022 игроки «Зенита» вышли на матч вместе с участниками команды «47 в игре» – это футбольный клуба для людей с синдромом Дауна. Клуб существует в Санкт-Петербурге с 2020-го, и «Зенит» регулярно с ним взаимодействует – например, Анатолий Тимощук проводил с ними совместную тренировку в «Газпром-Академии». Также игроки «47 в игре» приезжали на тренировку и матч женской команды «Зенита».

Миссия «47 в игре» – помогать людям с особенностями развития адаптироваться к окружающему миру через игровые виды спорта. Но у клуба есть и вполне конкретная футбольная мечта: сыграть на ЧМ по футболу среди людей с синдромом Дауна. Для этого «Зенит» несколько раз устраивал команде недели бесплатных тренировок.

«Зенит» добавил сердца на эмблему клуба в рамках борьбы с кибербуллингом

Акция, с которой клуб попал, возможно, в самую широкую аудиторию – вряд ли кто-то в наши дни не сталкивался с агрессией в интернете: не только в адрес спортсменов, но и болельщиков, и вообще любых людей. На протяжении недели «Зенит» рассказывал о травле в интернете и ее последствиях, выпускал карточки с советами для тех, кто сталкивается с агрессией, делился пугающей статистикой и привлекал футболистов к разговору на болезненную тему.

Акция нашла выражение и на футбольном поле: «Зенит» посвятил ей предматчевую программу перед важным матчем с «Краснодаром» в ноябре прошлого года. А также добавил два белых сердца на эмблему клуба и призвал болельщиков быть внимательнее друг к другу: «Слова в интернете могут ранить. В наших силах это остановить».

Подопечные благотворительных фондов провели рабочую стажировку на «Газпром-Арене»

Год назад «Зенит» поддержал проект «Сопровождаемое трудоустройство» – совместную акцию с фондами «Обнаженные сердца» и «Движение», целью которой является социализация и поиск работы для людей с аутизмом и синдромом Дауна. Перед матчем с «Уралом» 15 участников фонда помогали организовать матчдей – стали продавцами в официальном магазине «Зенита», волонтерами пресс-центра, санитарами на футбольном поле. Такая стажировка – шанс для людей с особенностями развития получить трудовой опыт и в дальнейшем найти постоянное место работы.

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Перед матчем с «Балтикой» «Зенит» устроит развлекательную программу, которая начнется за два часа до стартового свистка – с учетом времени, которое потребуется для обеспечения максимально комфортного способа провести этот день на стадионе с семьей или друзьями. Выступят группы «Фабрика» и «Корни», а исполнитель главной роли в сериале «Слово пацана» Леон Кемстач проведет автограф-сессию.

Если кто-то идет на футбол в первый раз, то сможет оформить карту болельщика в мобильном центре МФЦ, который работает в день игры у стадиона. Также можно оформить карту на сайте «Госуслуг», а активировать ее в МФЦ прямо перед матчем – карта нужна всем посетителям стадиона, в том числе детям до 14 лет.

При этом главной целью предматчевой программы будет сбор средств в помощь пострадавшим и семьям погибших – в продолжение благотворительной истории , вокруг которой в последних турах объединился весь российский футбол.

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