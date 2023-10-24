Худобин в 37 лет возвращается в КХЛ! Зачем он «Сибири»?

В клубе его видят бэкапом.

Самый возрастной вратарь сезона определен (ну если Кошечкин только не решит вернуться) – Антон Худобин еще попылит на высшем уровне.

За последние 13 месяцев вратарь сменил три лиги: провел 24 матча за «Техас» (АХЛ), пропустил шесть шайб за вечер с «Чикаго» (НХЛ) и два с половиной месяца отыграл в «Соколе» (ВХЛ). 21 ноября «Сибирь» объявила, что выменяла Худобина из Красноярска на денежную компенсацию. Это его второй сезон в КХЛ – первый заход был еще в локаутном-2012/13 в составе «Атланта».

«Мы взяли его для укрепления вратарской линии, – объяснил такой трансферный ход генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский «Спорт-Экспрессу». – Сейчас напряженный календарь. Нагрузка на вратарей выпадает огромная. Двумя вратарями тяжеловато справиться иногда. У многих команд по три, а то по четыре в обойме».

Даже по этим словам легко понять, что Худобина берут не на роль основного. Вообще вратарская позиция не главная проблема «Сибири». Так что новосибирцы просто подписали опытного дядьку-бэкапа в раздевалку. Лишним не будет.

Как Худобин вообще оказался в ВХЛ?

О возможном возвращении в Россию Антон говорил еще летом-2022 в интервью Sports.ru – но без особой конкретики, он был готов продолжать и в Америке. На тот момент его контракт с «Далласом» действовал еще год, но быстро стало понятно, что заокеанская история подходит к концу – даже обмен в «Чикаго» не помог: за два сезона вратарь в сумме провел только 10 матчей в НХЛ. Да и на уровне АХЛ цифры были довольно средними, а роли – второстепенными. Переезд на родину напрашивался.

В межсезонье к финалисту Кубка Стэнли-2020 присматривались российские клубы, но особого ажиотажа не было. Среди главных претендентов значились «Авангард», «Лада» и «Металлург», где Худобин начинал профессиональную карьеру и стал чемпионом в 2007 году. Но никто так и не рискнул подписать возрастного вратаря со своей историей травм (в «Магнитке» еще уверяли, что запросил большой контракт), и он продолжил самостоятельные тренировки в Красноярске.

В итоге 4 сентября «Сокол» объявил о подписании Худобина. По сути, топ-клуб ВХЛ, финалист-2023, подписал топ-вратаря – как минимум по меркам этой лиги. Забавно, что новым боссом Антона стал Александр Семин, с которым они вместе играли в «Каролине». Бывший нападающий – сейчас президент красноярского клуба.

Но ни о каком блате речи и не шло – первый же матч за «Сокол» Антон отыграл на ноль (3:0 с «Челнами»). Потом еще один уверенный матч – против «Югры», а вот дальше у Худобина пошла серия поражений. И тут важно отметить, что, несмотря на статус, он не был явным первым номером в команде – выступал в тандеме с Рафаэлем Хакимовым. Кроме того, подключали и других вратарей: 19-летнего Александра Дюбина (отыграл 13 минут) и спущенного из «Амура» Дмитрия Лозебникова (34 минуты).

Сам Худобин не скрывал, что все это – лишь поддержание формы, пока агенты ищут клуб в КХЛ. Он даже мог в «Соколе» пользоваться особыми привилегиями, но не перебарщивал с этим.

«Наверное, я могу попросить [не лететь на выезд] – и мне пойдут на уступки, – рассказывал вратарь «Матч ТВ». – Но я еще ни одной поездки не пропустил. Единственное, есть принцип – если я не выхожу первым номером в матче, то не раздеваюсь на игру. И еще в ВХЛ есть лимит по возрасту, поэтому тренер и менеджер вносят правильные корректировки. А так это у меня единственный карт-бланш. Но я везде летаю с «Соколом», без исключений».

При этом его роль ограничивалась не только игрой в воротах – он нередко собирал защитников, делился некоторыми моментами из личного опыта. И вообще был авторитетом в команде. А вратари соперников мечтали выйти именно против Худобина и обыграть его.

К моменту перехода в «Сибирь» Антон шел 15-м в ВХЛ по проценту отраженных, а по коэффициенту надежности – 16-м. Более того, в некоторых играх откровенно чудил.

Но все же он доказал, что еще готов к подвигам и свершениям: выдавал матчи с 43 и 40 сэйвами, а из 6 победных игр – сразу 2 сухаря. Все основные показатели у него лучше, чем у Хакимова, который играл чаще.

Но запоминается последнее. Свой заключительный матч за «Сокол» Антон провел 17 ноября – и пропустил от «Ростова» сразу 5 шайб. К счастью, партнеры забросили 7.

Хотя, кажется, Худобина в боевом режиме в этом сезоне еще не видели – это возвращение домой, в Красноярск, напоминает отпуск: «Я езжу по большой России, смотрю страну. И погода выдалась хорошая, когда мы побывали в Ижевске, Перми, Нефтекамске, Набережных Челнах. Впервые побывал в Норильске. Я наслаждаюсь. И даже когда разговариваю с родителями, то говорю, что получаю фантастическое удовольствие от того, что после матча могу приехать в свой родной дом, лечь в свою кровать. Я ждал этого момента 16 лет».

Но играть на высшем уровне ему все же хочется больше.

А «Сибири» вообще нужен Худобин? Он будет там основным?

Вообще у Новосибирска особых проблем с вратарями нет – в новый сезон клуб зашел с уже сформировавшейся бригадой Красоткин – Костин, проявившей себя в регулярке-2022/23. Оба до сих пор на месте, оба без травм. Но смена тренерского штаба в межсезонье очень сильно ударила по одному из них.

При Мартемьянове «Сибирь» всю регулярку провела с Красоткиным и Костиным как с полноценным тандемом, хоть первый и играл чуть чаще (42 матча против 31); даже в плей-офф новосибирцы задействовали обоих вратарей. По ходу прошлого сезона они дополняли друг друга и подменяли в нужные моменты. У каждого были свои мощные эпизоды: например, именно Костину доверили ворота в матче, приуроченном к 60-летию клуба (против «Северстали» – 5:1) – закончилось тем, что болельщики скандировали его фамилию.

В этом сезоне все изменилось. Тренерский штаб Немировски и, видимо, тренер вратарей Егор Подомацкий сделали ставку именно на Красоткина как на основного. Костину же доверяют куда реже. У Дениса пропала игровая практика, но при этом его выпускали на лед только против топ-соперников: «Спартака», ЦСКА, «Магнитки», «Динамо», «Автомобилиста». В итоге у кипера запредельный коэффициент надежности – 4.82, один из худших в лиге, а из пяти матчей в сезоне он проиграл четыре.

Очевидно, что в Костина не верят, а Красоткина скоро загонят: он провел 28 матчей – больше чем кто-либо из вратарей в лиге. До матча с «Сочи» у «Сибири» было три поражения подряд с ним – в общем, опытного 37-летнего голкипера берут в клуб как нового бэкапа, одного мастерства Красоткина не всегда хватает. А о том, что Худобин будет не основным, говорит хотя бы тот факт, что неделю назад новосибирцы продлили контракт с Красоткиным до 2026 года.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Instagram/krsksokol