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Минус топ-вратарь и MVP плей-офф, плюс – Мамин и молодежь. Чем золотой ЦСКА-2023 отличается от команды 2022-го?

ЦСКА ЦСКА
КХЛ КХЛ
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Адам Рейдеборн Адам Рейдеборн
Иван Федотов Иван Федотов
Александр Попов Александр Попов
Александр Шарыченков Александр Шарыченков
Сергей Плотников Сергей Плотников
Сергей Федоров Сергей Федоров
Максим Мамин Максим Мамин
Михаил Григоренко Михаил Григоренко
Хоккей Хоккей

Почти та же команда, если бы не Федотов.

ЦСКА второй год подряд забирает Кубок Гагарина. Глобально это, конечно, почти та же команда, что была в 2022-м. Понятно, что Сергей Федоров год назад был тренером-новичком, а сейчас он уже тренер-чемпион.

Но есть и другие изменения, правда, большинство из них, скорее, косметические.

Ушел очень важный ветеран

В прошлом плей-офф очень яркий перформанс выдал 41-летний Александр Попов. У него не было выдающейся статистики (5+4 в 19 играх), но, во-первых, и эта вполне приличная для его возраста, во-вторых, он забил золотой гол в последней игре финала с «Магниткой», а в третьих, его ментальный вклад в ту победу неоценим. Попов в итоге стал самым возрастным хоккеистом в истории, которого признали MVP плей-офф.

В этом сезоне у ЦСКА не было такого ветерана. Теперь самый возрастной игрок команды – Сергей Плотников, которому всего-то 32 года. Из 16 участников плей-офф армейцы на седьмом месте по среднему возрасту (26,54).

Сменился основной вратарь

В прошлом сезоне армейцы шли к титулу с Иваном Федотовым, который летом собрался в НХЛ, а оказался в армии. В плей-офф он был лучшим по проценту отраженных бросков (93,7) и вторым по коэффициенту надежности (1,85). В конце концов, Иван был основным вратарем сборной России, призером Олимпиады.

А заменил его Александр Шарыченков, который играл за ЦСКА два года назад. Плюс остался швед Рейдеборн, который при Федотове был бэкапом, а в этом сезоне стал первым номером. По большей части Рейдеборн и Шарыченков играли по очереди, и вопросы были к обоим. Швед, например, даже не вошел в топ-30 вратарей сезона по проценту отраженных бросков (91,2).

В плей-офф у Федорова ушло некоторое время, чтобы определиться с основным вратарем – начинал Шарыченков, но Рейдеборн его вытеснил еще по ходу первого раунда.

И швед, может быть, играл не так стабильно, как Федотов, но и с ним ЦСКА добрался до финала. Причем Рейдеборн пять раз сыграл на ноль (Иван год назад – всего один матч).

Другие перемены в составе

Перед сезоном-2021/22 ЦСКА глобально обновился. Новая вратарская бригада (Юханссона и Шарыченкова заменили Федотов и Рейдеборн). Уехали Мамин, Шалунов, Коростелев, Лайпсик, Робинсон и Кемпе.

Вернулись Григоренко и Нестеров, пришли Нордстрем, Плотников, Валльмарк, по ходу сезона добавился защитник Дитц. В общем, Федоров дебютировал как тренер с обновленной командой и, по большому счету, строил ее в своем первом сезоне сам. Тем удивительнее, кстати, прошлогодняя победа ЦСКА.

За год состав устоялся, и летом 2022-го перемены были, скорее, точечными. Две потери уже обозначили – Попов и Федотов. Тут нельзя было ничего поделать: одному уже шел пятый десяток, другой нацелился на НХЛ. Также ушли – Андронов (безусловно, важный игрок, но стал жертвой потолка), Дальбек, Гилмор и Киселевич (его уже по ходу сезона обменяли на Брюквина). На смену пришли нападающий Мамин (вернулся из НХЛ) и шведский защитник Клаэссон, десять лет отыгравший в Америке, но по большей части в АХЛ. Ну и Шарыченков вернулся. Остальные потери компенсировали внутренними резервами. 

Собственно, мы видим, что вклад новых игроков в плей-офф посущественнее, чем был у покинувших команду. Мамин эффективнее Попова, Клаэссон без видимых проблем заменил Дальбека, Дыбленко – Киселевича, молодой Макаров – Гилмора. Андронов уже не играл такой важной роли, как, например, в 2019-м. Брюквин как оборонительный форвард тоже оказался так себе заменой, но, по крайней мере, обходится в два раза дешевле. Плюс отлично показал себя юниор Полтапов.

То есть, опять же, если убрать за скобки вратарскую позицию, ЦСКА те только не потерял в качестве – наверное, даже прибавил, – так еще и стал ощутимо моложе. Так что слова Романа Ротенберга о закрывающемся чемпионском окне ЦСКА не имеют никакой логической основы (тем более что СКА в этом плей-офф был моложе москвичей совсем чуть-чуть). В КХЛ, пока у тебя много денег, и ты грамотно ими распоряжаешься, чемпионское окно не может закрыться.

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Григорий Сысоев, Максим Богодвид, Сергей Казанский

2 комментария

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Дмитрий Мельников
Разростороннейшая команда , победившая Северсталь , СКА, Ак барс
Да красавцы !!!
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