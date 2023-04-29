Почти та же команда, если бы не Федотов.

ЦСКА второй год подряд забирает Кубок Гагарина. Глобально это, конечно, почти та же команда, что была в 2022-м. Понятно, что Сергей Федоров год назад был тренером-новичком, а сейчас он уже тренер-чемпион.

Но есть и другие изменения, правда, большинство из них, скорее, косметические.

Ушел очень важный ветеран

В прошлом плей-офф очень яркий перформанс выдал 41-летний Александр Попов. У него не было выдающейся статистики (5+4 в 19 играх), но, во-первых, и эта вполне приличная для его возраста, во-вторых, он забил золотой гол в последней игре финала с «Магниткой», а в третьих, его ментальный вклад в ту победу неоценим. Попов в итоге стал самым возрастным хоккеистом в истории, которого признали MVP плей-офф.

В этом сезоне у ЦСКА не было такого ветерана. Теперь самый возрастной игрок команды – Сергей Плотников, которому всего-то 32 года. Из 16 участников плей-офф армейцы на седьмом месте по среднему возрасту (26,54).

Сменился основной вратарь

В прошлом сезоне армейцы шли к титулу с Иваном Федотовым, который летом собрался в НХЛ, а оказался в армии. В плей-офф он был лучшим по проценту отраженных бросков (93,7) и вторым по коэффициенту надежности (1,85). В конце концов, Иван был основным вратарем сборной России, призером Олимпиады.

А заменил его Александр Шарыченков, который играл за ЦСКА два года назад. Плюс остался швед Рейдеборн, который при Федотове был бэкапом, а в этом сезоне стал первым номером. По большей части Рейдеборн и Шарыченков играли по очереди, и вопросы были к обоим. Швед, например, даже не вошел в топ-30 вратарей сезона по проценту отраженных бросков (91,2).

В плей-офф у Федорова ушло некоторое время, чтобы определиться с основным вратарем – начинал Шарыченков, но Рейдеборн его вытеснил еще по ходу первого раунда.

И швед, может быть, играл не так стабильно, как Федотов, но и с ним ЦСКА добрался до финала. Причем Рейдеборн пять раз сыграл на ноль (Иван год назад – всего один матч).

Другие перемены в составе

Перед сезоном-2021/22 ЦСКА глобально обновился. Новая вратарская бригада (Юханссона и Шарыченкова заменили Федотов и Рейдеборн). Уехали Мамин, Шалунов, Коростелев, Лайпсик, Робинсон и Кемпе.

Вернулись Григоренко и Нестеров, пришли Нордстрем, Плотников, Валльмарк, по ходу сезона добавился защитник Дитц. В общем, Федоров дебютировал как тренер с обновленной командой и, по большому счету, строил ее в своем первом сезоне сам. Тем удивительнее, кстати, прошлогодняя победа ЦСКА.

За год состав устоялся, и летом 2022-го перемены были, скорее, точечными. Две потери уже обозначили – Попов и Федотов. Тут нельзя было ничего поделать: одному уже шел пятый десяток, другой нацелился на НХЛ. Также ушли – Андронов (безусловно, важный игрок, но стал жертвой потолка), Дальбек, Гилмор и Киселевич (его уже по ходу сезона обменяли на Брюквина). На смену пришли нападающий Мамин (вернулся из НХЛ) и шведский защитник Клаэссон, десять лет отыгравший в Америке, но по большей части в АХЛ. Ну и Шарыченков вернулся. Остальные потери компенсировали внутренними резервами.

Собственно, мы видим, что вклад новых игроков в плей-офф посущественнее, чем был у покинувших команду. Мамин эффективнее Попова, Клаэссон без видимых проблем заменил Дальбека, Дыбленко – Киселевича, молодой Макаров – Гилмора. Андронов уже не играл такой важной роли, как, например, в 2019-м. Брюквин как оборонительный форвард тоже оказался так себе заменой, но, по крайней мере, обходится в два раза дешевле. Плюс отлично показал себя юниор Полтапов.

То есть, опять же, если убрать за скобки вратарскую позицию, ЦСКА те только не потерял в качестве – наверное, даже прибавил, – так еще и стал ощутимо моложе. Так что слова Романа Ротенберга о закрывающемся чемпионском окне ЦСКА не имеют никакой логической основы (тем более что СКА в этом плей-офф был моложе москвичей совсем чуть-чуть). В КХЛ, пока у тебя много денег, и ты грамотно ими распоряжаешься, чемпионское окно не может закрыться.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Григорий Сысоев, Максим Богодвид, Сергей Казанский