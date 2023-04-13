12 комментариев

У Сорокина, Романова и Варламова сезон продолжается.

В последние дни все поражались тому, как «Айлендерс» и «Питтсбург» по очереди дарили друг другу шансы на плей-офф: «островитяне» проиграли кризисному «Вашингтону», уступив место конкуренту, а уже на следующий день «пингвины» сделали ответный жест – с треском влетели «Блэкхокс» на своем льду.

Инициатива снова оказалась у «Айлендерс»: достаточно было не проиграть этой ночью дома «Монреалю» в основное время. И уж с этой задачей команда справилась.

«Айлс» в плей-офф, но рискуют попасть на «Бостон»

Сразу было понятно, что банда Лэйна Ламберта собиралась забрать свое – открыла счет уже на 10-й минуте. «Канадиенс» даже сравняли в конце первого периода, но настрой у игроков «Айлендерс» был такой, что через минуту с небольшим они снова вышли вперед.

Ньюйоркцы вели почти всю игру, но небольшая интрига все же сохранялась почти до конца матча.

Не лучшую игру провел Илья Сорокин, пропустив с 19 бросков дважды. Вторая шайба вообще получилась странной: защитник хозяев Самуэль Болдук умудрился проиграть в скорости Нику Сузуки, имея фору в несколько метров. Сам Сорокин зачем-то выкатился далеко из ворот – в итоге получил необязательную шайбу. Все это происходило в большинстве «Айлс».

Но в итоге – победа 4:2, и на последних минутах вся арена скандировала: «Мы хотим плей-офф».

«Айлендерс» обеспечили себе место в зоне уайлд кард и окончательно сняли вопросы об участниках Кубка Стэнли от Востока. Они возвращаются туда после годичного перерыва, а «Питтсбург» впервые за 16 сезонов пролетает мимо розыгрыша.

Теперь команде осталось распределить места с «Флоридой», хотя от Нью-Йорка уже ничего не зависит – они свои 82 игры провели. А вот у «Пантерс» есть шанс выбрать соперника: чтобы не попасть на «Бостон» в первом раунде, им нужна только победа над «Каролиной» в последнем матче. Забавно, что при таком варианте «Флорида» может получить в соперники по плей-офф как раз «Харрикейнс» (если еще «Нью-Джерси» проиграет «Вашингтону»).

«Это очень приятно, – радовался Лейн Ламберт выходу в плей-офф. – Это первый шаг, но очень трудный. Этот шаг потребовал 82 игр. Не всегда так происходит, но нам потребовались все матчи регулярки. По ходу сезона было разное: травмы, другие сложности – мы должны были пройти через это и бороться. Вся наша команда, все работники, персонал – все проделали огромную работу, чтобы преодолеть все и добраться туда, где мы сейчас находимся».

А что с остальными раскладами плей-офф? Там изменения

Параллельно шел другой матч – «Даллас» приехал в гости к «Сент-Луису», обыграл его 5:2 и тоже поменял расклады. Теперь «звезды» выходят на «Сиэтл», отправляя при этом «Миннесоту» в пасть к «Колорадо».

Большинство пар плей-офф (а может и все) станут известны уже завтра, когда будут сыграны 15 матчей.

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Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT