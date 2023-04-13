12 комментариев

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«Питтсбург» – мимо Кубка Стэнли! «Айлендерс» дожали «Монреаль» и последними вышли в плей-офф

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Питтсбург Питтсбург
Илья Сорокин Илья Сорокин
Ник Сузуки Ник Сузуки
Хоккей Хоккей

У Сорокина, Романова и Варламова сезон продолжается.

В последние дни все поражались тому, как «Айлендерс» и «Питтсбург» по очереди дарили друг другу шансы на плей-офф: «островитяне» проиграли кризисному «Вашингтону», уступив место конкуренту, а уже на следующий день «пингвины» сделали ответный жест – с треском влетели «Блэкхокс» на своем льду. 

Инициатива снова оказалась у «Айлендерс»: достаточно было не проиграть этой ночью дома «Монреалю» в основное время. И уж с этой задачей команда справилась.

«Айлс» в плей-офф, но рискуют попасть на «Бостон»

Сразу было понятно, что банда Лэйна Ламберта собиралась забрать свое – открыла счет уже на 10-й минуте. «Канадиенс» даже сравняли в конце первого периода, но настрой у игроков «Айлендерс» был такой, что через минуту с небольшим они снова вышли вперед.

Ньюйоркцы вели почти всю игру, но небольшая интрига все же сохранялась почти до конца матча.

Не лучшую игру провел Илья Сорокин, пропустив с 19 бросков дважды. Вторая шайба вообще получилась странной: защитник хозяев Самуэль Болдук умудрился проиграть в скорости Нику Сузуки, имея фору в несколько метров. Сам Сорокин зачем-то выкатился далеко из ворот – в итоге получил необязательную шайбу. Все это происходило в большинстве «Айлс».

Но в итоге – победа 4:2, и на последних минутах вся арена скандировала: «Мы хотим плей-офф». 

«Айлендерс» обеспечили себе место в зоне уайлд кард и окончательно сняли вопросы об участниках Кубка Стэнли от Востока. Они возвращаются туда после годичного перерыва, а «Питтсбург» впервые за 16 сезонов пролетает мимо розыгрыша.

Теперь команде осталось распределить места с «Флоридой», хотя от Нью-Йорка уже ничего не зависит – они свои 82 игры провели. А вот у «Пантерс» есть шанс выбрать соперника: чтобы не попасть на «Бостон» в первом раунде, им нужна только победа над «Каролиной» в последнем матче. Забавно, что при таком варианте «Флорида» может получить в соперники по плей-офф как раз «Харрикейнс» (если еще «Нью-Джерси» проиграет «Вашингтону»).

«Это очень приятно, – радовался Лейн Ламберт выходу в плей-офф. – Это первый шаг, но очень трудный. Этот шаг потребовал 82 игр. Не всегда так происходит, но нам потребовались все матчи регулярки. По ходу сезона было разное: травмы, другие сложности – мы должны были пройти через это и бороться. Вся наша команда, все работники, персонал – все проделали огромную работу, чтобы преодолеть все и добраться туда, где мы сейчас находимся».

А что с остальными раскладами плей-офф? Там изменения

Параллельно шел другой матч – «Даллас» приехал в гости к «Сент-Луису», обыграл его 5:2 и тоже поменял расклады. Теперь «звезды» выходят на «Сиэтл», отправляя при этом «Миннесоту» в пасть к «Колорадо».

Большинство пар плей-офф (а может и все) станут известны уже завтра, когда будут сыграны 15 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Монреаль 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Нелсон (Пелек, Палмиери)
1:1 – 17 Питлик (Эванс)
2:1 – 18 Фашинг (Пажо, Паризе)
3:1 – 30 Нелсон (Мэйфилд, Добсон)
3:2 – 36 Сузуки ()
4:2 – 56 Ли (Добсон, Ао)
Вратари: Сорокин 17/19 – Монтембо 31/35.

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Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT

12 комментариев

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Direct free kick
Ответ Владимир Самсонов
Молодёжь из Баффало хороша, но всё-таки стабильности им не хватает. В следующем сезоне будет знатная заруба.
По 7-10 голов пускает этот дыр дыр Баффало, какой плей-офф?
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Direct free kick
Ответ hhlg
Ага и свипнут эту тошниловку в 4 матчах ;) Лучше б молодёжь из Баффало вышла
Ещё чего, лучше чтобы Антошка пальцы гнул чем шут memphis
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master_of_dzen
Непривычно видеть кэпиталс и пингвинс мимо кассы. Ну чтож тем интереснее.
+1
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Авл Агерий
Ответ Stanley Cup
Забавно, что при таком варианте «Флорида» получит в соперники по плей-офф как раз «Харрикейнс». ______________ Не факт. Если Флорида обыгрывает Каролину, а Дэвилз - Вашингтон, то НДД выигрывают дивизион и получают Флориду, а Каролина будет играть с Рейнджерс
Я вам больше скажу. При равенстве очков Нью-Джерси будет выше Каролины. Так что с первым местом в столичном дивизионе очень все не ясно.
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IceHockeyGuest
Автор таблицу невнимательно смотрел? Какие еще пары Флорида - Каролина или Колорадо - Миннесота? Если Флорида побеждает Каролину, но Нью-Джерси выиграет (у Вашингтона), то победитель Метрополитана будет как раз Нью-Джерси и Флорида попадает на них.
У Колорадо на одну игру меньше, чем у Даллса. Если Колорадо очков не теряет, Даллас останется на втором месте в дивизионе и с Миннесотой рубиться ему.
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папа Джо
... А вот у «Пантерс» есть шанс выбрать соперника: чтобы не попасть на «Бостон» в первом раунде, им нужна только победа над «Каролиной» в последнем матче. Забавно, что при таком варианте «Флорида» получит в соперники по плей-офф как раз «Харрикейнс»...

при таком исходе Флорида получит Нью-Джерси , который скорее всего обыграет Вашингтон. сами Ураганы получат в соперники Рейнджерс. оно им надо ? поэтому тут заруба будет знатная.
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Stanley Cup
Забавно, что при таком варианте «Флорида» получит в соперники по плей-офф как раз «Харрикейнс».
______________
Не факт. Если Флорида обыгрывает Каролину, а Дэвилз - Вашингтон, то НДД выигрывают дивизион и получают Флориду, а Каролина будет играть с Рейнджерс
0
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markoolio
Символично, что одновременно с Вашингтоном не вышел и Питтсбург. Эпоха подошла к концу.
+1
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Lightning 91
Ответ hhlg
Ага и свипнут эту тошниловку в 4 матчах ;) Лучше б молодёжь из Баффало вышла
ну да, как Тампа Коламбус свипнула в 19 году
+2
-1
+1
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Владимир Самсонов
Ответ hhlg
Ага и свипнут эту тошниловку в 4 матчах ;) Лучше б молодёжь из Баффало вышла
Молодёжь из Баффало хороша, но всё-таки стабильности им не хватает. В следующем сезоне будет знатная заруба.
+3
-1
+2
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hhlg
Ага и свипнут эту тошниловку в 4 матчах ;) Лучше б молодёжь из Баффало вышла
+11
-6
+5
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Альфа Консалтинг
как бы ни хотелось видеть Питсбург в ПО все справедливо
+5
-1
+4
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