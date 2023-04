Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Привет, юзернейм. Мы уже поговорили про основные принципы флаг-футбола. И остановились мы на инвентаре, без которого играть нашу любимую игру сложновато, а в в каких-то моментах в принципе невозможно.

Начнем с обязательных элементов, без которых игра не состоится. Во-первых, нужны люди. Для тренировки хватит и двоих. Один бросает, второй ловит. Поменялись, повторили. А для небольшого матча нужно чуть больше. Желательно, конечно, 5х5. Но можно и сподобиться на 4х4. Поле может быть любым, погода – какой угодно, главное, определиться, где у вас зачетные зоны. При желании можно поиграть и в тесном дворе. Вспомните одну из лучших серий «Друзей» ( The One With The Football), в которой Моника, Росс, Джоуи, Чендлер, Рейчел и Фиби играют на заднем дворе в футбол.

Короче, если есть желание, не стоит маскировать лень отсутствием возможностей. Игра всегда ждет вас, а для нее вам надо совсем немного.

Мяч

Футбольные мячи бывают разного веса и разных размеров. Стандартный взрослый (Size 9) весит 14-15 унций. Это приблизительно 400-425 грамм. Таким мячом играют мужские команды на всех турнирах. Семерка (Size 7) – вариант в основном для женских и детских команд. Варианты с Size 6 и Size 5 – это скорее что-то декоративное. Ну или для совсем юных любителей футбола.

Флаги

Тут все просто. Есть пояс, на нем резиновые или пластиковые замочки, в которые вставляются ленточки. Когда кто-то дергает за ленточку, раздается звук «ЧПОК!», сигнализирующий о том, что игру пора останавливать. Впрочем, если звука не последовало, игру все равно надо останавливать.

Пластырь

Конечно, катушку пластыря сложно назвать чем-то обязательным для флаг-футбола. Но поверьте, когда ваш мизинчик или указательный палец опухнут после неудачной попытки поймать мяч, пущенный вашим квотербеком со скоростью звука, вы скупите весь тейп в районных аптеках. Кстати, остро рекомендуется к приобретению замороженная фасоль. Фасоль, как удалось проверить опытным путем, очень полезна не только внутрь, но и если вытащить ее из морозилки и приложить к ушибу.

Бутсы

Да, можно просто приехать в кроссовках или шиповках. Да, вас пустят поиграть хоть босиком. Но бутсы для американского футбола – это лучший выбор для флага. Принципиальное отличие от соккерных – наличие дополнительных шипов для сцепления с газоном. Это все, чтобы удобнее и резче бегать маршруты. Что такое маршруты, мы обязательно расскажем чуть позже в другом посте.

Перчатки

Соккерные голкиперы носят перчатки на игре, чтобы ловить мяч. Во флаг-футболе перчатки носят почти все. А зачем? А правильно, чтобы мяч ловился лучше. Внутренняя поверхность перчаток покрыта специальным материалом, к которому мяч прям вот липнет. Но только не обманывайте себя, если вы не научитесь ловить мяч без перчаток, никакие аксессуары вам не помогут. Перчатки не даруют магию, все равно придется тренироваться. Но вот уверенности добавят.

Обтягухи

Фу, лосины! Сказал бы человек, который ни разу не стачивал конечности об искусственный газон. Никого не слушайте, берите тайтсы и рашгард, надевайте и спокойно бегайте, прыгайте и не бойтесь упасть на газон. Минимальная защита у вас будет.

Конусы

Полезный аксессуар для обозначения разметки на поле. Особенно, когда вы снимаете поляну на полтора часа и просто не можете позволить себе чертить линии.

Деньги

Да, они вам понадобятся. Даже если вы закупитесь всеми аксессуарами, которые вам нужны для игры, вам придется выкладывать монеты за аренду манежа (зимой), за аренду поля (летом, хотя можно найти бесплатное), за билеты на поезд в другой город, где играют турнир, за взносы, чтобы заявиться на турнир. Суммы, конечно, не самые легендарные. Но будьте готовы к тому, что в дело придется вкладываться не только духовно, физически, но и финансово.

Мы понимаем, что предыдущий абзац вас мог напугать, но ничего не бойтесь. Приходите на тренировку и попробуйте себя в новом спорте. Просто заполняйте анкету и ждите сообщенку от админа. Рады всем, кроме живодеров.