34 комментария

Матч «Зенита» и «Спартака» перенесет нас на 20 с небольшим лет назад – перед ним выступит группа t.A.T.u, которая тогда гремела хитами не только в России, но и во всем мире. А песня «Нас не догонят» до сих пор звучит на стадионах – сможете вспомнить ее слова?

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