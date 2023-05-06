34 комментария

Спецпроект
t.A.T.u. выступят перед матчем «Зенита» и «Спартака» – наверняка с хитом «Нас не догонят». А вы его помните?
Матч «Зенита» и «Спартака» перенесет нас на 20 с небольшим лет назад – перед ним выступит группа t.A.T.u, которая тогда гремела хитами не только в России, но и во всем мире. А песня «Нас не догонят» до сих пор звучит на стадионах – сможете вспомнить ее слова?
Обязательно делитесь результатами в комментариях!
Как- то всё в этом мире отзеркалилось и перевернулось с ног на голову за эти годы.
Это было и в России тогда взрывом мозга, что типа "двух лесбиянок" отправили, чтобы взять первое место. Вообще, я пересматриваю их выступление и они третье-то взяли на хайпе, как сейчас говорят. Это же конкурс песни. А они и спели на непонятном большинству языке(одна из ошибок евровижна), и не спели даже, а поорали что-то в микрофоны8(
Самое забавное для меня, что они этим запустили волну ЛГБТ на Евровидении. Даже слух, что "из этих" подогревал волну интереса этих сообществ. Даже к тому же Билану в
06.
А когда победила Дана Интернешнл, то как бы никто не возмущался ни тому, что транс, ни тому,. что победил/а. Ведь суперски было спето. Тогда ещё был конкурс песни и вокала.
Заводные клоуны
Синие и красные
Заводные клоуны
И слова напрасные
Исключительно с этим видеорядом ассоциируется песня) 31 июля 2010 года, дубль Кержакова на Петровском, победа над идущим на втором месте Рубином и «нас не догонят»
А потом догонят и еще раз не догонят.
https://www.youtube.com/watch?v=VmXJ3OG_B4A
В выступлении 2001 года в Государственном Кремлёвском дворце t.A.T.u. исполнили строки как «Нас не догонят», так и «Бегите за нами»:
https://youtu.be/O8uol5MMaZs?t=368
Спасибо.