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t.A.T.u. выступят перед матчем «Зенита» и «Спартака» – наверняка с хитом «Нас не догонят». А вы его помните?

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Матч «Зенита» и «Спартака» перенесет нас на 20 с небольшим лет назад – перед ним выступит группа t.A.T.u, которая тогда гремела хитами не только в России, но и во всем мире. А песня «Нас не догонят» до сих пор звучит на стадионах – сможете вспомнить ее слова?

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34 комментария

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Nerazzurri-88
Ответ Саша Пушкин
ТАту группа, которая выступала от России на Евровидении в 2003 году и там- в Европе им по слухам тогда запретили целоваться во время своего концертного номера. Как- то всё в этом мире отзеркалилось и перевернулось с ног на голову за эти годы.
Это группа, которая в Америке во времена войны в Ираке вышла в майках "уй войне". Вот это было мощно. Как и англоязычные альбомы. Но как они петь будут сейчас? Там Волкова говорит с трудом, не то что поёт.
+39
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Саша Пушкин
Ответ Кагов
Нас не догонят - это гимн!
ТАту группа, которая выступала от России на Евровидении в 2003 году и там- в Европе им по слухам тогда запретили целоваться во время своего концертного номера.
Как- то всё в этом мире отзеркалилось и перевернулось с ног на голову за эти годы.
+25
-2
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Олег Пашинин
заставки на фоне топовые,что за чудное время было
+16
-1
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Саша Пушкин
Ответ Nerazzurri-88
Это группа, которая в Америке во времена войны в Ираке вышла в майках "уй войне". Вот это было мощно. Как и англоязычные альбомы. Но как они петь будут сейчас? Там Волкова говорит с трудом, не то что поёт.
В смысле, как будут петь? Так же, как и раньше, открывая рты под фанеру.
+10
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LAnd
Отвечал не глядя на вопросы
+8
-1
+7
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Кагов
Нас не догонят - это гимн!
+7
0
+7
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Redmurza
Это классика, это знать надо
+5
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Ответ Саша Пушкин
ТАту группа, которая выступала от России на Евровидении в 2003 году и там- в Европе им по слухам тогда запретили целоваться во время своего концертного номера. Как- то всё в этом мире отзеркалилось и перевернулось с ног на голову за эти годы.
На Евровидении показывали только общие планы их выступления. А перед этим был у них концерт в Лондоне, где они поцеловались в конце выступления.
Это было и в России тогда взрывом мозга, что типа "двух лесбиянок" отправили, чтобы взять первое место. Вообще, я пересматриваю их выступление и они третье-то взяли на хайпе, как сейчас говорят. Это же конкурс песни. А они и спели на непонятном большинству языке(одна из ошибок евровижна), и не спели даже, а поорали что-то в микрофоны8(

Самое забавное для меня, что они этим запустили волну ЛГБТ на Евровидении. Даже слух, что "из этих" подогревал волну интереса этих сообществ. Даже к тому же Билану в
06.
А когда победила Дана Интернешнл, то как бы никто не возмущался ни тому, что транс, ни тому,. что победил/а. Ведь суперски было спето. Тогда ещё был конкурс песни и вокала.
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Один живой
Ответ Guardsman
Давайте еще Моргенштерна, может школота на стадионы повалит.
разбег в 20 лет, кто на тату специально пойдет? песня для своего времени знаковая, в контекст матча идеально ложится. В чем проблема?
+2
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Adeen
Ответ LAnd
Отвечал не глядя на вопросы
Кричал в экран
+1
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Petr Denisov
Ответ Один живой
разбег в 20 лет, кто на тату специально пойдет? песня для своего времени знаковая, в контекст матча идеально ложится. В чем проблема?
Песня лгбт, намёк на львов, которые не вышли цветом.
+1
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Timur_A
У ТаТу ещё есть про газзаевский ЦСКА песня:

Заводные клоуны
Синие и красные
Заводные клоуны
И слова напрасные
+1
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Kolch
https://youtu.be/nKQn79I53uc

Исключительно с этим видеорядом ассоциируется песня) 31 июля 2010 года, дубль Кержакова на Петровском, победа над идущим на втором месте Рубином и «нас не догонят»
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AminO2
Вас не догонят,
А потом догонят и еще раз не догонят.
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Baggio79
Вроде и не слушал, а 10 из 10.
+1
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SM40
10 из 10
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Один живой
Ответ Petr Denisov
Песня лгбт, намёк на львов, которые не вышли цветом.
какая разница? ярлыки навесить можно на любую песню. Это вопрос узколобости.
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Adeen
Ответ interested
They don’t get us! Вершинное достижение российской поп-музыки 90-х.
*They’re not gonna get us
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Petr Denisov
Ответ Deca
Нас не найдут нас не изменят Скоро возьмем звёзды руками ⭐️⭐️
Как Дзюбиньо.
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Вячеслав Щипунов
Ответ Nerazzurri-88
Это группа, которая в Америке во времена войны в Ираке вышла в майках "уй войне". Вот это было мощно. Как и англоязычные альбомы. Но как они петь будут сейчас? Там Волкова говорит с трудом, не то что поёт.
Я вам вокалист, говорят люди связками, а поют животом, грудью. Даже когда говорить не могу - петь могу. Надо быть немножко в теме, чтоб не пороть чушь.
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Андрей Михнюк
Ответ Nerazzurri-88
Это группа, которая в Америке во времена войны в Ираке вышла в майках "уй войне". Вот это было мощно. Как и англоязычные альбомы. Но как они петь будут сейчас? Там Волкова говорит с трудом, не то что поёт.
Спартак па беда будет за нами вы дарить ветиранов Спартака и всех ветиранов с праздником г Находка Приморский край Ммхенюк Андрей
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парис надаль
Ожидал увидеть в тесте и слова из альтернативного варианта текста этой песни — «Бегите за нами»:

https://www.youtube.com/watch?v=VmXJ3OG_B4A

В выступлении 2001 года в Государственном Кремлёвском дворце t.A.T.u. исполнили строки как «Нас не догонят», так и «Бегите за нами»:

https://youtu.be/O8uol5MMaZs?t=368

Спасибо.
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Николай Светлый
А зачем им выступать? Все равно же под фанеру будут рот открывать. И не из-за неспособности спеть в живую, а из-за акустики стадиона. Просто включили запись и трека и норм. Цирк
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Александр Ткачёв
А мне у них больше всего нравится песня мальчик - гей
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Bayern2004
Робота люблю...
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