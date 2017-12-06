Команда Зинедина Зидана сенсационно проиграла Эспаньолу

27 февраля на стадионе Корнелья-Эль Прат в рамках 26-го тура испанской Примеры состоялся важный поединок между Эспаньолом и мадридским Реалом. Стоить отметить, что королевский клуб выставил на матч в основном резервистов. Семь игроков основного состава не попали в стартовый список.

Поединок начался довольно не спешно, но небольшой инициативой завладели гости. Первый опасный момент создали именно игроки Реала - после прекрасного навеса с фланга Асенсио Бэйл пробивал головой с ближней дистанции но голкипер Эспаньола выручил свою команду. Это был первый и последный опасный момент у ворот хозяев за весь первый тайм.

Эспаньол набрал обороты к средине первой половины встречи и начал создавать голевые моменты. Два шанса поразить ворота королевского клуба у нападающего Каталонцев Морено, первы момент создал Морено совершивший грубую ошибку, но спас Навас, а во втором моменте Реал спас арбитр зафиксировавший офсайд таким образом не засчитавши чистейшее взятие ворот. Впрочем арбитр "исправил" свою ошибку не назначив пенальти в ворота хозяевза за игру рукой одного из игроков защиты.

Второй тайм был полностью за "попугаями", которые проявили большее стремление к победе. Королевский же клуб выглядет вяло и создавалось впечатление, что в футбол играть им совсем не хотелось. Под конец встречи и вовсе стало понятно, что футболисты из Мадрита с удовольствием согласятся и на одно очко.

Именно на последних минутах поединка футболисты Эспаньола увеличили прессинг и на 93 минуте были вознаграждены за свои усилия. Фланговый прострел Серхи Гарсии в одно касание замкнул нападающий каталонцев Жерар Морено.

Эспаньол — Реал 1:0

Гол: Морено, 90+3