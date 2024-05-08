Винисиус сверкает в новой роли. Что придумал Анчелотти?

Тактический портрет.

«Я верю в Винисиуса, у него есть все для успеха. Мы много общаемся. Знаю, что он может дать больше», – размышлял Карим Бензема три года назад. И оказался прав.

Винисиус из очередного перспективного бразильца превратился легенду «Реала» и одного из лучших игроков мира. Еще и блистает в разных ролях: вингер в прошлом сезоне и номинальный форвард со свободной ролью сейчас.

«Винисиус – лучший в мире. Еще Джуд Беллингем, Родриго третий, потом Феде Вальверде, Эдуардо Камавинга и Тони Кроос», – свежий вердикт Карло Анчелотти.

Разберемся, насколько это близко к истине. Обсудим в деталях:

● Хронология изменения позиции Винисиуса. Раньше был прикреплен к флангу, а теперь больше времени проводит в центре (есть очевидные плюсы);

● Бразилец прибавил в завершении. Помогла не только его работа, но и взаимодействие с Родриго и Беллингемом;

● Есть и минусы. Он не всегда заполняет штрафную как форвард и требует особого подхода без мяча;

● Переход Килиана Мбаппе – потенциально мощный союз. Сложнее распределить задачи в обороне.

Теперь у Винисиуса свободная роль. В чем ее суть?

Как вообще изменилась позиция Винисиуса? Есть существенные отличия.

В прошлом сезоне это был левый вингер в схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Он изначально открывался широко на фланге и уже оттуда выбирал дальнейший путь с мячом .

Два самых популярных сценария – уход вдоль фланга под кросс или смещение в центр для удара или паса в зону перед штрафной. Второй тип делал бразильца уникальным в своей роли.

Винисиус чаще грамотно выбирал продолжение атаки, а не бил из всех возможных позиций. Вот так против «Ливерпуля» стянул на себя нескольких игроков и увидел движение Бензема.

То есть в середину он проникал именно с мячом. Ситуации, когда уже сам бразилец там открывался, возникали реже и не становились системными.

Летом 2023 года Анчелотти перешел на 4-4-2 ромб. Теперь Винисиус номинально стал форвардом со свободной ролью . Сначала ему было неудобно в центре. Потом Анчелотти позволил бразильцу открываться в ширине, а в центре играть только в обороне.

Во второй половине сезона он освоился лучше. Теперь чередует открывания. По ходу сезона «Реал» отходил от ромба, но Винисиус все равно оставался в середине (в схеме 4-4-2).

Что изменилось? Выделим ключевые пункты:

● Бразилец прописался в середине. «Больше играю в центре, чтобы чаще забивать. Анчелотти возложил на меня эту ответственность, и я пользуюсь ей», – описал Винисиус.

Прямое следствие – возросло количество открываний между линиями. Здесь он ищет пространство для дальнейшего рывка к штрафной после приема.

В дуэли с Ким Мин Чжэ из «Баварии» Винисиус осознанно провоцировал ситуации, когда защитнику было неудобно выдергиваться из линии.

Другой ракурс – бразильцу удобнее делать рывки за спину. Привязка к флангу ограничивала его, но теперь зона обитания значительно расширилась.

«Винисиус сыграл очень хорошо. Иногда ему было трудно против Рональда Араухо, но сегодня он искал пространство в центре, а не только на флангах. Это позволило ему забить», – резюмировал Анчелотти после победы в Суперкубке. Теперь его тяжелее прикрыть персональным опекуном.

Винисиус в любой момент готов к передаче и сканирует бреши в линии обороны. Против «Барселоны» забежал за спину Жюлю Кунде и из-под Араухо нашел Родриго на линии вратарской (не развернулся для удара).

Третий пункт – теперь бразилец опаснее при навесах и прострелах. Благодаря свободной роли ему легче открываться на дальней штанге.

Защитник рядом постоянно должен держать в уме позицию Винисиуса. Получается не у всех. Вилли Орбан и Бенджамин Хенрикс не справились даже вдвоем (бразилец пробил плечом);

● При этом никуда не пропали смещения на фланги. Винисиус ситуативно возвращается к прошлогодней роли и располагается широко .

Анчелотти его никак не ограничивает. Бразилец во время матчей сам решает, в какой зоне у соперника проблемы, и подстраивается;

● Появилась еще и новая комбинация. Винисиус опускается за мячом и вытягивает защитника, а ему за спину уже открывается кто-то из партнеров.

Именно так он ассистировал Родриго против «Ман Сити». Это не единственный случай – в класико за спину Кунде открылся Камавинга (почти догнал сильный пас верхом);

Есть и другая стадия. Иногда Винисиус отходил от свободной роли и на длительное время возвращался к версии предыдущего сезона. Так Карло подстраивался под соперников или реагировал на обстоятельства по ходу матчей.

Свежий пример – при 1:2 против «Баварии» во втором тайме бразилец полноценно переместился налево (видно на карте касаний). Он вернулся к привычной роли вингера для перехода на 4-5-1 (более плотный контроль за опорной зоной) и давления на фланг Лероя Сане в обороне (не всегда отрабатывал).

А теперь резюме двухлетнего пути Винисиуса. В сезоне-2022/23 это был вингер с разнообразными приемами (кросс с фланга или уход в центр для удара или передачи).

Одновременно с переходом на 4-4-2 ромб Анчелотти придумал для него свободную роль (совмещала элементы прошлой позиции и активность в центре). Если «Реал» отходил от ромба, функции бразильца сохранялись. Но иногда Карло возвращал его на фланг (адаптация под контекст).

Почему Винисиус прибавил в завершении?

Что изменилось кроме роли? Винисиус прибавил в завершении.

Сейчас он проводит лучший сезон в карьере по голам на 90 минут без учета пенальти, xG с игры и ударам, а по действиям в штрафной показатели мощнее были только четыре года назад (9,47). «Винисиус сильно влияет на атаку, особенно когда забивает. Он очень опасен, иногда даже переусердствует, но это его сила», – восхищался Анчелотти в начале 2024 года.

Почему так получилось? Есть три причины – новый стиль бразильца, связка с Родриго и помощь от Беллингема.

Первый тезис вроде бы очевиден. В рамках свободной роли Винисиус чаще оказывается форвардом и открывается в зоне перед штрафной или в самой штрафной. Поэтому и получает больше моментов.

И все-таки ситуация не такая уж простая. Шансов становится больше, но ведь нужен еще и высокий уровень реализации. И тут выделяется работа самого игрока.

Бразилец обозначил проблему три года назад: «Анчелотти говорил мне делать меньше касаний перед ударом. Он много работал со мной и помогал улучшить игру». Плоды ее решения мы видим сейчас.

Винисиус гораздо реже делает лишние движения, когда есть возможность пробить сразу. 11 мячей из 18 во всех турнирах (без учета пенальти) бразилец забил в одно или два касания.

Раньше в подобном эпизоде он мог пойти в обводку против Орбана или сблизиться с вратарем. Нынешний Винисиус не прощает и бьет в касание.

Повлияли и партнеры. По ходу сезона у него наладилось очень мощное взаимопонимание с Родриго.

Сила их тандема в непредсказуемости. Они меняются местами, выбираются из насыщенной зоны через стеночки и моментально видят рывки друг друга за спину. Обороняться против такой стихии очень сложно (а если изначально допустить пространство, то практически невозможно).

После одного из открываний за спину правому защитнику «Лейпцига» Мохамеду Симакану Винисиус собрал вокруг себя троих и выкатил на одинокого Родриго. Его удар заблокировали, но пример показательный.

Так они влияют один на одного и делают сильнее. Давиде Анчелотти связывал это с отсутствием эгоизма у атакующих игроков «Реала»: «У наших звезд нет эгоизма. Винисиус, Беллингем, Родриго, Вальверде – это командные игроки. Они никогда не ставят себя выше команды». Похожая ситуация у Винисиуса с Беллингемом, но их взаимодействие развивается по-другому. Если с Родриго они дирижируют наравне и чаще строят комбинации через продвижение мяча, то связка с Джудом строится вокруг поиска пространства.

Англичанин отвлекает соперников и создает зоны для бразильца. Беллингем на топовом уровне уходит от опеки между линий. Защитники выдергиваются за ним и оставляют свободу за спиной. Туда сразу устремляется Винисиус.

«Атлетик» справа разобрал игроков персонально. Джуд заметил разрыв между обороной и полузащитой, вытянул за собой Дани Вивиана и отдал на Франа Гарсию. Левый защитник «Реала» почти вывел Винисиуса на удар (Унаи Симон подстраховал).

«Я уже победитель, ведь играю с лучшими игроками мира», – подчеркивал бразилец вклад партнеров. «Винисиус обладает великолепными навыками, но он не одинок. Я не собираюсь придавать ему большего значения, чем остальным», – намекал главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха (хотя Винисиус все равно сделал дубль).

Это были ключевые детали прорывного сезона в завершении. Винисиус чаще оказывается в центре и получает больше моментов (при этом улучшил ситуацию с касаниями перед ударом), связка с Родриго вышла на космический уровень, а Беллингем помогает ему находить свободу.

Есть минусы? Глобально всего два

Перейдем к минусам. Несмотря на весь позитив, они все-таки есть.

Первый связан именно с владением. Как мы описали выше, Винисиус становился номинальным форвардом со свободной ролью. При всей мощи бразильца в завершении возникают эпизоды, когда его не хватает в штрафной.

Контроль у Анчелотти строится на импровизации и отсутствии четких позиций у игроков атаки. Если Родриго и Беллингем ситуативно остались ниже, то Винисиус далеко не всегда заполняет пространство впереди (и наоборот).

Из-за этого при численном преимуществе или равенстве в финальной трети нет возможности нагрузить штрафную. Показательная контратака – у «Реала» сразу шесть игроков находятся высоко, но нет ни одного потенциального варианта для обостряющей передачи (только Родриго с натяжкой).

Винисиус изначально оказался на острие, но опустился для приема. Все закончилось дальним ударом Беллингема из-под Илкая Гюндогана.

Это точно нельзя назвать недостатком. Скорее особенность стиля с таким набором игроков. Но при определенном сценарии может навредить.

Второй пункт касается обороны. Стиль Винисиуса требует особого подхода без мяча . В схеме 4-4-2 в линию именно он в основном остается в верхней двойке и экономит силы для дальнейших быстрых отрывов.

Логичное решение, ведь если перегрузить одного из лидеров оборонительными задачами, пострадает его активность при владении. Джуд и Родриго более работоспособны и готовы закрывать левый фланг, поэтому Карло двигает их в структуре и меньше воздействует на бразильца.

Но это ограничивает «Реал» в матчах, где потребуется высокий прессинг (потеря концентрации разрушит систему) или подстраховка от форвардов в низком блоке. К тому же Анчелотти при кадровых проблемах постоянно вспоминает об особой роли Винисиуса без мяча и подстраивается с помощью других игроков.

Бразильца точно нельзя назвать ленивым, а на дистанции польза от его высокой позиции при переходах перевешивает недоработки. Но иногда пассивность Винисиуса без мяча усложняет контроль над ситуацией.

Минусы скорее касаются стиля «Реала» (заполнение штрафной) и его атакующей ментальности. Все остальное у Винисиуса на уровне одного из лучших игроков мира.

Анчелотти прав?

Однозначно. Винисиус не просто достойно адаптировался к новой роли, но и как завершитель вышел на запредельный уровень .

Он воспользовался всеми преимуществами позиции: топовое движение между линиями, рывки за спину и открывания на дальней штанге при кроссах. Не исчезли и смещения на фланг в рамках прошлогодней роли разнообразного вингера.

И это не индивидуальный прогресс вне системы. Бразилец позитивно повлиял на Родриго и Беллингема и вместе с ними сделал атаку «Реала» несокрушимой.

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Фото: Gettyimages.ru /Florencia Tan Jun, Alex Pantling