Как Ямаль и Уильямс растерзали Англию: показываем шоу суперталантов Испании в финале Евро

Ламин Ямаль, которому исполнилось 17 лет за день до финала Евро, и Нико Уильямс, которому исполнилось 22 за два дня до финала, – одни из лучших игроков турнира. Статус подтвержден и в решающей игре.

Статистика Уильямса: гол, три удара (наивысший показатель в матче), три паса под удар (наивысший показатель). Статистика Ямаля: ассист, два удара (больше только у Уильямса и Альваро Мораты), три паса под удар (столько же только у Уильямса).

Вот как они мучили Англию.

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Гол Уильямса с передачи Ямаля – образцовая испанская атака

Первый тайм получился для Испании тяжелым: несмотря на 69% владения, команда не создала ни одного опасного момента. Атаки регулярно заканчивались безысходными навесами. Уже на 47-й минуте Испания показала, как умеет атаковать.

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Англия сдерживала Испанию в первом тайме парными дуэлями на флангах: Люк Шоу и Джуд Беллингем против Ямаля и Дани Карвахаля, Кайл Уокер и Букайо Сака против Уильямса и Марка Кукурельи. Переход на схему 4-4-2 благоволил к такому наложению. Беллингем и Сака исполнительно следили за включениями испанских крайних защитников. Шоу и Уокер опекали взрывных испанских дриблеров.

Но в голевой атаке Испания вдохнула хоть немного воздуха – и сразу разбежалась. Беллингем был недостаточно близко к Карвахалю – тот сразу продвинул мяч на Ямаля. Ламин идеально расположился в серой зоне между защитниками и полузащитниками – Шоу не сыграл плотно.

Дальше – разворот на другой фланг, где Ольмо увел Уокера и создал пространство для Уильямса. Подобные ситуации бывали в первом тайме, но Испании не хватало свободы, чтобы поменять фланг на скорости. Уокер уже тогда слишком жался в центр. Это использовали сразу после перерыва.

Отличная атака и идеальное завершение Уильямса.

Уильямс и Ямаль не успокоились. Разрывали дальше

Второй тайм – бенефис испанской атаки. Почти каждый выпад связан либо с Нико, либо с Ламином.

49-я минута: Испания в привычном стиле (длинной передачей от ворот) преодолела ужасный английский прессинг с дырой между защитой и полузащитой – на помощь к Альваро Морате в борьбе за верховой мяч прибежал даже Карвахаль! Он и скинул мяч Уильямсу, который исполнил шикарный вскрывающий пас на Ольмо. Тот не попал в дальний угол.

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55-я минута: великолепный эпизод с Ямалем. Ламин снова открылся в серой зоне между полузащитниками и защитниками, получил мяч и исполнил отличную передачу за спины на ход Морате. Альваро вырвался на ударную точку, но не реализовал момент.

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56-я минута: доказательство, как часто Уильямс и Ямаль оказывались в центре после перерыва, привязки к флангам уже не существовало. Здесь Нико распознал дыру в опорной зоне англичан и без помех пробил издали. Близко.

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66-я минута: классическая быстрая испанская атака. Вот почему еще в четвертьфинале против Германии казалось, что Луис де ла Фуэнте зря убрал Уильямса и Ямаля при 1:0 – без них урезался контратакующий. Уильямс быстрым пасом продвинул атаку, Ямаль получил на ход и опасно пробил, Джордан Пикфорд справился.

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82-я минута: иллюстрация смелости испанской атаки после перерыва. Испания атаковала через центр, не боялась обрезаться и пропустить встречный выпад. Уильямс разыграл шикарную комбинацию с Ольмо, Дани идеально пропустил мяч, чтобы вывести на удар Ямаля. Снова не получилось пробить Пикфорда, но атака просто супер. Именно так – быстрым проактивным футболом – и надо вскрывать Англию.

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В победной голевой атаке Ямаль и Уильямс напрямую не участвовали, но вот любопытная деталь: Уильямс сместился на фланг Ямаля, они оба были правее. Такое эпизодически бывало и по ходу матча, и по ходу всего турнира. Во-первых, это говорит о свободе передвижений Уильямса и Ямаля. Во-вторых, им комфортно оказываться в одной зоне – могут сообразить быструю комбинацию.

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Мощный финал от Уильямса и Ямаля и мощный турнир. Вера де ла Фуэнте полностью оправдалась. Уильямс и Ямаль – это гарантия резких движений, обводок, ударов и в то же время они остаются командными игроками, не жадными и готовыми играть в одно касание. Находка для сборной. Впереди целые карьеры, а они уже чемпионы Европы – и абсолютно заслуженно.

Фото: RUTUBE

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