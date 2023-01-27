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Стрим Лукомского: «Ливерпуль» вернулся (но только на 30 минут), тонкий ход Тен Хага перевернул матч с «Барсой»

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Итоги недели.

На этой неделе в центре внимания еврокубковые матчи.

Супершоу «Реала» и «Ливерпуля», большая победа «Манчестер Юнайтед», новые проявления синдрома Гвардиолы, класс и уверенность «Наполи». Обсуждаем все на стриме:

Если предпочитаете Вадима Лукомского текстом: тут его разбор главного матча недели. Как именно «Реал» уничтожил «Ливерпуль»?

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images

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