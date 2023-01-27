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Стрим Лукомского: «Ливерпуль» вернулся (но только на 30 минут), тонкий ход Тен Хага перевернул матч с «Барсой»
Итоги недели.
На этой неделе в центре внимания еврокубковые матчи.
Супершоу «Реала» и «Ливерпуля», большая победа «Манчестер Юнайтед», новые проявления синдрома Гвардиолы, класс и уверенность «Наполи». Обсуждаем все на стриме:
Если предпочитаете Вадима Лукомского текстом: тут его разбор главного матча недели. Как именно «Реал» уничтожил «Ливерпуль»?
Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images
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