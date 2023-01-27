Итоги недели.

На этой неделе в центре внимания еврокубковые матчи.

Супершоу «Реала» и «Ливерпуля», большая победа «Манчестер Юнайтед», новые проявления синдрома Гвардиолы, класс и уверенность «Наполи». Обсуждаем все на стриме:

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images