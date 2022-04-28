Клоппа зовут в политику – спасать Британию. Это признание в любви к его лидерским качествам

«Мечтаю, чтобы наши политики были хоть чуточку похожи на вас».

Юрген Клопп после «Ливерпуля» может и закончить с тренерской работой (не раньше 2026-го, получается). В Англии ему уже нашли вариант, как продолжить карьеру – зовут в политику.

Это предложение бывшего пресс-секретаря Тони Блэра: представитель Лейбористской партии Алистер Кэмпбелл не просто вбросил эту мысль, он опубликовал огромное письмо к Клоппу, пропитаное восхищением.

Вот оно, опубликованное изданием The New European.

«Дорогой мистер Клопп,

На этой неделе мне задали домашнее задание по немецкому языку – написать кому-то письмо. Поскольку я еще и консультирующий редактор издания The New European, решил написать письмо вам – и опубликовать его на немецком и английском.

Я фанат «Бернли» и недавно уволенного тренера Шона Дайча, вы иногда критиковали мой любимый клуб и стиль игры. Так как Шон теперь не у дел, могу сказать не только про то, что вы – самый долго работающий тренер Премьер-лиги, но и тот, кого я больше всего уважаю. Хотел бы объясниться с вами в письме.

Во-первых, вы построили чудесную команду. Как Грэм Сунесс сказал после победы 4:0 над «Манчестер Юнайтед», ваша команда играет в лучший футбол, который когда-либо видели фанаты «Ливерпуля». А Грэм Сунесс знает, о чем говорит.

Я люблю вашу страсть. То, как вы относитесь к футболу. К своим игрокам. К городу и его истории. Вы понимаете, почему трагедия на «Хиллсборо» так важна – и всегда будет важна. Вы понимаете, почему газете The Sun не рады в Ливерпуле. Вы понимаете важность футбола в жизни города: не только «Ливерпуля», но и «Эвертона», «Транмер Роверс», сотен любительских клубов.

Я обожаю, когда вы в конце матча выходите на поле с гигантской улыбкой и обнимаете игроков. Я люблю, как вы бьете себя кулаком в грудь перед трибуной Kop . Я восхищаюсь тем, как вы развиваете футболистов. Я брал интервью у Трента Александер-Арнолда для GQ два года назад – и он рассказывал о вас и вашем руководстве с неподдельной теплотой.

Он говорил: «Клопп невероятный. Просто во всех возможных смыслах: как человек и как тренер. Просто невероятный. Столь любящий человек, вы просто видите, насколько ему есть дело до всех людей вокруг.

Он заботится о семье, об игроках, о сотрудниках клуба. Он относится ко всем как к равным. Общается с капитаном так же, как и с молодым игроком. Люди, вероятно, считают его слишком эмоциональным. Вообще не скрывающим чувств. Клопп действительно такой, но он умеет контролировать себя, чтобы всем вокруг него было комфортно.

Он поддерживает наш настрой. Он делает так, чтобы мы каждый божий день доносить до нас, что важно делать все возможное, выкладываться на 100%».

Очень жаль, что я не взял у вас интервью для своей книги «Победители, и как они добиваются успеха», в которой писал о святой троице: стратегии, лидерстве и командной работе. Мне кажется, что вы мастер в этих трех аспектах . Особенно, когда дело касается лидерства и командной работы.

Однажды я видел, как вы жестко критиковали Вирджила ван Дейка за две редких ошибки в его игре. Возможно, лучшего защитника в мире. Но он так вас уважает, что понимает – ему нужно играть еще лучше. И он потом стал еще лучше.

Как это отличается от нашего премьер-министра, который постоянно врет, льстит и лебезит, чтобы его команда и дальше его поддерживала .

Да, давайте перейдем к политике. Я вижу в вас гораздо больше, чем просто человека футбола. Вы понимаете, что вам повезло стать богатым, делая то, в чем вы хороши. И вы знаете, что если у вас есть деньги и влияние, появляется и ответственность – нужно помогать другим, кому меньше повезло в жизни.

Вы понимаете, что богатые должны платить налоги, а не избегать их – так делают многие. Я слышал, как много вы делаете для местного сообщества в Ливерпуле, а до этого помогали людям в Майнце и Дортмунде.

Когда ковид вошел в нашу жизнь, вы немедленно поняли серьезность ситуации. Вы сказали, что это важнее футбола – такое послание нельзя недооценивать в настолько помешанном на футболе городе как Ливерпуль. И город, который ненавидит любые властные инициативы, в котором многие люди хотели отказаться от вакцины, услышал вас – и понял, что важно. Настоящий лидер!

Спасибо вам, что выступили против Брексита, потому что вы понимаете – это не даст ничего хорошего ни Британии, ни Европе. Вы знаете, что популизм – настоящая опасность. Вы тогда задали хороший вопрос: почему наша страна отдает власть в руки таких лжецов как Борис Джонсон и Найджел Фарадж? У вас есть принципы, мистер Клопп, которые эти оппортунисты никогда не поймут и не приобретут .

Мы видим эти принципы в футболе, в который играют ваши команды, и в образе жизни, которую вы ведете. Вы верите, что каждый всегда должен говорить правду. Что сильные люди должны помогать слабым. Даже если вы никогда не читали устав Лейбористской партии, думаю, вы понимаете основной принцип – вместе мы можем достичь больше, чем поодиночке. Вы так живете.