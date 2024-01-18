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Рэтклифф летом хочет привести в «МЮ» элитного форварда. Он уже определился с профилем игрока

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Джим Рэтклифф
Футбол Футбол

К счастью для болельщиков «Манчестер Юнайтед», новый совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф прекрасно понимает, что команда нуждается в полноценной «девятке».

По данным Evening Standard, британский миллиардер хочет, чтобы этим летом на «Олд Траффорд» прибыл «элитный» нападающий.

Сэр Джим нацелился на того, «кто будет соответствовать уровню Харри Кейна», и теперь «красные дьяволы» должны определиться с трансферными приоритетами. Конкретная фамилия пока неизвестна, но поиски уже ведутся.

Ожидается, что новый нападающий будет играть вместе с Расмусом Хейлундом, которого прошлым летом подписали за 72 млн фунтов. Пока датчанин не готов быть лидером «МЮ».

11 комментариев
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играем в два форварда ! ура! они наконец то поняли, что при сумасшедшем дефиците высококлассных фовардов на рынке надо приспосабливаться и играть в два форварда! наконец то !
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Ответ Answer1
Ок, Хойлун и новый форвард в атаке. А куда будут девать Гарначчо, неприкосновенного Рэша, многомиллионного Антони, да и позицию Бруну тяжело представить в расстановке с двумя форвардами.
Если ТХ уйдёт, не думаю что спиннер долго протянет в команде.
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Сэр Джим Гринвуда вернёт.
Вот и высококлассный форвард :)
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Ответ Answer1
Ок, Хойлун и новый форвард в атаке. А куда будут девать Гарначчо, неприкосновенного Рэша, многомиллионного Антони, да и позицию Бруну тяжело представить в расстановке с двумя форвардами.
Если вдруг по какому-то невероятному стечению обстоятельств Рэтклифу хватит смелости и духу пнуть Маркуса под пятую точку куда-то в сторону СА, то место всем найдется

Это будет очень непопулярное, но сильное решение с его стороны.

А с Антони ЭТХ должен принять свою ошибку и вернуть обратно в Аякс.

Бруну на позицию классической десятки вполне будет комфортно под 2 форвардами
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Ок, Хойлун и новый форвард в атаке. А куда будут девать Гарначчо, неприкосновенного Рэша, многомиллионного Антони, да и позицию Бруну тяжело представить в расстановке с двумя форвардами.
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жаль что гринвуд больше левша, чем правша. хоть и бьет плотно с обеих. так бы можно было наигрывать его вместе с хойлундом
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Лучше бы подумали, как можно красиво Гринвуда в состав вернуть.
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Для игры в два напа с Хойлунном в паре нужен Лаутаро. Но есть одна заковыка: 4-4-2 это мертвая схема. Так что нужно играть с 3 цз, но тут ещё большая проблема: у нас нету столько цз подходящих(только 1 Мартинес зайдёт), слабые крайки(Люк в больничке постоянно, Биссака и Далот слабоваты в атаке) а ведь в схемах с 3 защами крайки должны тащить. Как и центр(у нас только Бруну и молодой Мэйну ок). То есть, что получается: нужны минимум 2 цз крутых, два крайка, мощный полузащ и ,собственно, Лаутаро. И это только основа. И ведь не факт что все сразу вкатятся и вкатятся ли вообще.
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Ответ Макс Голубцов
Если вдруг по какому-то невероятному стечению обстоятельств Рэтклифу хватит смелости и духу пнуть Маркуса под пятую точку куда-то в сторону СА, то место всем найдется Это будет очень непопулярное, но сильное решение с его стороны. А с Антони ЭТХ должен принять свою ошибку и вернуть обратно в Аякс. Бруну на позицию классической десятки вполне будет комфортно под 2 форвардами
Антони лучший вингер в МЮ после гарначо! это моё мнение и плюс факт, если брать во внимание статистику
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Ответ Will Turner
Антони лучший вингер в МЮ после гарначо! это моё мнение и плюс факт, если брать во внимание статистику
Мне кажется, что Антони - игрок не большого потенциала, несмотря на то, что он скорее всего решает задачи которые перед ним ставит ЭТХ.

Может быть во второй половине сезона мы увидим ренессанс от Антони, но я в это не сильно верю
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Ответ Answer1
Ок, Хойлун и новый форвард в атаке. А куда будут девать Гарначчо, неприкосновенного Рэша, многомиллионного Антони, да и позицию Бруну тяжело представить в расстановке с двумя форвардами.
Ну, Гарначо можно в напа переделать пока молодой. Реша давно пора продавать, а из Антони попробовать сделать левого латераля в схеме с 3 цз😂
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