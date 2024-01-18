Рэтклифф летом хочет привести в «МЮ» элитного форварда. Он уже определился с профилем игрока
К счастью для болельщиков «Манчестер Юнайтед», новый совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф прекрасно понимает, что команда нуждается в полноценной «девятке».
По данным Evening Standard, британский миллиардер хочет, чтобы этим летом на «Олд Траффорд» прибыл «элитный» нападающий.
Сэр Джим нацелился на того, «кто будет соответствовать уровню Харри Кейна», и теперь «красные дьяволы» должны определиться с трансферными приоритетами. Конкретная фамилия пока неизвестна, но поиски уже ведутся.
Ожидается, что новый нападающий будет играть вместе с Расмусом Хейлундом, которого прошлым летом подписали за 72 млн фунтов. Пока датчанин не готов быть лидером «МЮ».
Вот и высококлассный форвард :)
Это будет очень непопулярное, но сильное решение с его стороны.
А с Антони ЭТХ должен принять свою ошибку и вернуть обратно в Аякс.
Бруну на позицию классической десятки вполне будет комфортно под 2 форвардами
Может быть во второй половине сезона мы увидим ренессанс от Антони, но я в это не сильно верю