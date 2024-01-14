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🧑‍🌾 «Немецкая лига фермеров - вот его уровень». Реакция фанатов «МЮ» на голевую передачу Санчо в дебютном матче за «Дортмунд»

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Джейдон Санчо едва вернулся в дортмундскую «Боруссию», как уже сумел отличиться. К счастью, с положительной точки зрения.

Англичанин вышел на замену во втором тайме матча с «Дармштадтом». На 77-й минуте он отдал голевую передачу на Марко Ройса, который удвоил преимущество команды.

Еще перед матчем, генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что у клуба всегда были отличные отношения с Санчо.

«У Джейдона нет проблем с дисциплиной. Я не знаю, кто это придумал. У парня небольшая проблема с внутренними часами, и он может время от времени немного опаздывать», - признался Ватцке.

Перейдем к реакции фанатов «МЮ».

💭 «Будем надеяться, что он оформит 30+30, и мы получим за него 100 млн».

💭 «Очевидно, что проблемой был Эрик тен Хаг. Но я все равно не хочу, чтобы он вернулся».

💭 «Я смотрел 15 минут матча после того, как он вышел на поле. Игра была очень медленной, он бегал трусцой и не возвращался назад. Еще он долго возился с мячом. Прости, но это не уровень АПЛ».

💭 «А кого это волнует, кроме его агента?»

💭 «Немецкая лига фермеров - вот его уровень».

💭 «Предпочту Антони. У него хотя бы есть страсть на поле».

💭 «Наш английский футбол ему не по зубам. Первенство пивоварен - его уровень».

8 комментариев
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Ну что ж, порадуемся за Джейдона, но возвращаться в МЮ ему не надо.
+8
-1
+7
Ответ Тюменский медвежонок
Я рад за Санчо и мне дико не нравится нынешний тренер у Манчестер Юнайтед тен Хаг, но давайте смотреть на вещи объективно, проблемы Санчо в АПЛ не только из-за тен Хага, он с самого начала в АПЛ смотрелся и был не в своей тарелке, какой-то постоянный страх в глазах, никогда не лез в стыки и боялся их, в Германии совсем другая лига и совсем другой футбол, борьбы меньше, стыков с безумными глазами меньше, ему банально больше подходит такой футбол, где больше пространства, больше свободы действий, поэтому в Бундеслиге постоянно набивают многие футболисты статистику. В этом плане я вспоминаю приезд Кагавы из Дортмунда в Манчестер Юнайтед, тоже талантливый парень был, но в АПЛ полноценно так раскрыться и не получилось или тот же Мхитарян
Может дело всё же в МЮ, а не в каких-то конкретных игроках? Почти каждый талантивый игрок купленый дорого проваливается. Возьмём того же Магваера, который божил в Лестере, который ведь тоже был в АПЛ. Но в МЮ он растерялся. Есть пример Санчеса, который так же переходил из другого клуба АПЛ, провалился в МЮ.

Скорее всего все они не подходят под стиль МЮ, потому и проваливаются. Думаю, что попади Санчо в руки Гвардиолы Сити или Ливерпуль Клоппа, то он сейчас был бы на другом уровне.

Перейди Холланд и Беллингем в МЮ, то скорее всего и они провалились бы.
+8
-2
+6
Я рад за Санчо и мне дико не нравится нынешний тренер у Манчестер Юнайтед тен Хаг, но давайте смотреть на вещи объективно, проблемы Санчо в АПЛ не только из-за тен Хага, он с самого начала в АПЛ смотрелся и был не в своей тарелке, какой-то постоянный страх в глазах, никогда не лез в стыки и боялся их, в Германии совсем другая лига и совсем другой футбол, борьбы меньше, стыков с безумными глазами меньше, ему банально больше подходит такой футбол, где больше пространства, больше свободы действий, поэтому в Бундеслиге постоянно набивают многие футболисты статистику. В этом плане я вспоминаю приезд Кагавы из Дортмунда в Манчестер Юнайтед, тоже талантливый парень был, но в АПЛ полноценно так раскрыться и не получилось или тот же Мхитарян
+8
-4
+4
Ответ S H A R K
Может дело всё же в МЮ, а не в каких-то конкретных игроках? Почти каждый талантивый игрок купленый дорого проваливается. Возьмём того же Магваера, который божил в Лестере, который ведь тоже был в АПЛ. Но в МЮ он растерялся. Есть пример Санчеса, который так же переходил из другого клуба АПЛ, провалился в МЮ. Скорее всего все они не подходят под стиль МЮ, потому и проваливаются. Думаю, что попади Санчо в руки Гвардиолы Сити или Ливерпуль Клоппа, то он сейчас был бы на другом уровне. Перейди Холланд и Беллингем в МЮ, то скорее всего и они провалились бы.
Дело точно в МЮ как в клубе - кто бы не тренировал клуб, дорогие игроки в большинстве случаев проваливаются

Спортивный отдел - просто набор некомпетентных ослов. Уже 10 лет точно
+2
0
+2
Ответ S H A R K
Может дело всё же в МЮ, а не в каких-то конкретных игроках? Почти каждый талантивый игрок купленый дорого проваливается. Возьмём того же Магваера, который божил в Лестере, который ведь тоже был в АПЛ. Но в МЮ он растерялся. Есть пример Санчеса, который так же переходил из другого клуба АПЛ, провалился в МЮ. Скорее всего все они не подходят под стиль МЮ, потому и проваливаются. Думаю, что попади Санчо в руки Гвардиолы Сити или Ливерпуль Клоппа, то он сейчас был бы на другом уровне. Перейди Холланд и Беллингем в МЮ, то скорее всего и они провалились бы.
на 100% уверен что беллингем или холланд разрывали бы в мю. фернандеш пришел и начал разрывать. вообще никакой разницы по сравнению со спортингом. только лучше стал играть
+3
-2
+1
Ответ Тюменский медвежонок
Я рад за Санчо и мне дико не нравится нынешний тренер у Манчестер Юнайтед тен Хаг, но давайте смотреть на вещи объективно, проблемы Санчо в АПЛ не только из-за тен Хага, он с самого начала в АПЛ смотрелся и был не в своей тарелке, какой-то постоянный страх в глазах, никогда не лез в стыки и боялся их, в Германии совсем другая лига и совсем другой футбол, борьбы меньше, стыков с безумными глазами меньше, ему банально больше подходит такой футбол, где больше пространства, больше свободы действий, поэтому в Бундеслиге постоянно набивают многие футболисты статистику. В этом плане я вспоминаю приезд Кагавы из Дортмунда в Манчестер Юнайтед, тоже талантливый парень был, но в АПЛ полноценно так раскрыться и не получилось или тот же Мхитарян
Кагава классическая 10-ка! Как и Мата, например. Все они приходили туда где был уже Руни. Но в случае с Кагавой был вариант связки Кагава-Руни, но потом приход РвП и оптимального места для Кагавы уже нет. Клопп тогда говорил, что ему больно смотреть, как и используют японца в МЮ. И том не менее хет-трик Норвичу Кагава оформил, Санчо такое и не снилось. В общем, Бундес, конечно, не АПЛ, но тому же КДБ, Гюндогану, вот Собослаи не помешало перенести свои качества. Проблема МЮ совершенно давнишняя в том, что оценить качества игроков в МЮ всегда могли, вот только как их использовать на максимум никогда не думали, на месте разберёмся. Вот и пожалуйста. А Санчо это обычный пример тепличного игрока.
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+1
Ответ Will Turner
на 100% уверен что беллингем или холланд разрывали бы в мю. фернандеш пришел и начал разрывать. вообще никакой разницы по сравнению со спортингом. только лучше стал играть
А если не разрывали бы? Тогда списали бы всё на Бундеслигу? Мол, очередные игроки из бундесфермы?
Холланд возможно и забивал бы, но не так много, как в Сити. Наверное результативность упала бы втрое.
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Ответ alexmanc
Кагава классическая 10-ка! Как и Мата, например. Все они приходили туда где был уже Руни. Но в случае с Кагавой был вариант связки Кагава-Руни, но потом приход РвП и оптимального места для Кагавы уже нет. Клопп тогда говорил, что ему больно смотреть, как и используют японца в МЮ. И том не менее хет-трик Норвичу Кагава оформил, Санчо такое и не снилось. В общем, Бундес, конечно, не АПЛ, но тому же КДБ, Гюндогану, вот Собослаи не помешало перенести свои качества. Проблема МЮ совершенно давнишняя в том, что оценить качества игроков в МЮ всегда могли, вот только как их использовать на максимум никогда не думали, на месте разберёмся. Вот и пожалуйста. А Санчо это обычный пример тепличного игрока.
На всякий случай - РвП перешёл в мю через 2 месяца после Синдзи. Я думаю САФ вообще не рассматривал вариант связки Руни-Кагава как долгосрочный план
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