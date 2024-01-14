🧑‍🌾 «Немецкая лига фермеров - вот его уровень». Реакция фанатов «МЮ» на голевую передачу Санчо в дебютном матче за «Дортмунд»

Джейдон Санчо едва вернулся в дортмундскую «Боруссию», как уже сумел отличиться. К счастью, с положительной точки зрения.

Англичанин вышел на замену во втором тайме матча с «Дармштадтом». На 77-й минуте он отдал голевую передачу на Марко Ройса, который удвоил преимущество команды.

Еще перед матчем, генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что у клуба всегда были отличные отношения с Санчо.

«У Джейдона нет проблем с дисциплиной. Я не знаю, кто это придумал. У парня небольшая проблема с внутренними часами, и он может время от времени немного опаздывать», - признался Ватцке.

Перейдем к реакции фанатов «МЮ».

💭 «Будем надеяться, что он оформит 30+30, и мы получим за него 100 млн».

💭 «Очевидно, что проблемой был Эрик тен Хаг. Но я все равно не хочу, чтобы он вернулся».

💭 «Я смотрел 15 минут матча после того, как он вышел на поле. Игра была очень медленной, он бегал трусцой и не возвращался назад. Еще он долго возился с мячом. Прости, но это не уровень АПЛ».

💭 «А кого это волнует, кроме его агента?»

💭 «Немецкая лига фермеров - вот его уровень».

💭 «Предпочту Антони. У него хотя бы есть страсть на поле».

💭 «Наш английский футбол ему не по зубам. Первенство пивоварен - его уровень».