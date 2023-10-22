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«Форвард должен забивать». Гуллит обвинил игроков «Юнайтед» в игнорировании Хейлунда

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До сих пор не отличался в АПЛ.

Новичок «Юнайтед» Расмус Хейлунд все еще в погоне за первым голом в АПЛ. Датчанин отличался в Лиге чемпионов, а дебютного на Туманном Альбионе придется еще подождать.

Бывший игрок «Милана» Руд Гуллит считает, что игроки «МЮ» не помогают Хейлунда с его непосредственными обязанностями − забивать голы. В последней игре против «Шеффилд Юнайтед» (2:1) форвард оказался изолированным от передач.

«Я по-прежнему считаю, что форвард должен забивать, потому что если он это делает, то обретает уверенность в себе, тогда и остальные постоянно ищут его на поле. Они [игроки «МЮ»] не так часто ищут его, и он находится в тех зонах, где его можно увидеть.

В «Юнайтед» слишком много игроков, которые стремятся забить сами. Они выходят на матч с одной мыслью − отличиться.

Я играл с Марко Ван Бастеном, и всегда думал, что если отдам мяч ему, то будет гол, если ударю сам, то может быть будет гол. Я лучше поделюсь с ним, шансов будет больше.

Вы же знаете форвардов, они эгоисты, им нужно забивать. Если он счастлив, то это сильно влияет на остальных».

4 комментария

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Ложный Латераль
У тен Хага форвард должен прессинговать, вратарь пасовать, а опорники забивать.
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Любезный Коссутий
прав. МЮ просто разучился играть с чистой 9-кой
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Ilya Mukhachev
Гуллит... сто лет его не было.
Но команда не первый год в состоянии перемен. И есть ощущение, что перемены продолжаться и в следующем году.
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