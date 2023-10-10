«Если бы это было еще одно поражение, мало ли»: Шмейхель считает, что Мактоминей спас Тен Хага от увольнения

Петер Шмейхель считает, что Мактоминей спас Тен Хага от увольнения.

«Настроение в клубе наверняка изменится, потому что они завершили этот период перед международным перерывом победой».

«Если бы это было еще одно поражение, возможно, были бы приняты некоторые поспешные решения. Кто знает, это футбол. Я видел, как тренеры теряли работу в таких случаях».

«Я думаю, что сейчас стало немного спокойнее, после перерыва в сборной некоторые травмированные игроки могут вернуться, и это может стать поводом двигаться дальше».