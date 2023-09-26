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Джейдон Санчо удалил аккаунт в социальной сети из-за вражды с Эриком тен Хагом

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Драма Джейдона Санчо и «Манчестер Юнайтед» продолжается: сегодня утром она приняла еще один неожиданный поворот.

23-летний футболист удалил свой аккаунт в социальной сети после сообщений о том, что ему запретили посещать все помещения, принадлежащие первой команде, в том числе раздевалки и столовую.

Именно социальные сети в первую очередь доставили форварду неприятности, когда он обвинил Эрика тен Хага во лжи и несправедливом отношении в публичном заявлении на X.

Говорят, что голландец непреклонен, и у Санчо есть только один путь вернуться в основной состав «Манчестер Юнайтед» - публично извиниться перед тренером. Однако игрок отказывается это делать.

3 комментария

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Komrade
Это уже второй раз когда он удаляет соц сети, ментально не все в порядке всё-таки у Санчо, учитывая это и то, что он в прошлом сезоне пару месяцев был вообще вне футбола
+7
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+7
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Продавать значит зимой, раз такое дело.
0
0
0
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