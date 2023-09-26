Драма Джейдона Санчо и «Манчестер Юнайтед» продолжается: сегодня утром она приняла еще один неожиданный поворот.

23-летний футболист удалил свой аккаунт в социальной сети после сообщений о том, что ему запретили посещать все помещения, принадлежащие первой команде, в том числе раздевалки и столовую.

Именно социальные сети в первую очередь доставили форварду неприятности, когда он обвинил Эрика тен Хага во лжи и несправедливом отношении в публичном заявлении на X.

Говорят, что голландец непреклонен, и у Санчо есть только один путь вернуться в основной состав «Манчестер Юнайтед» - публично извиниться перед тренером. Однако игрок отказывается это делать.