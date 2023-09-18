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🔊 «У них всегда много шума». Томас Тухель признал, что «МЮ» сильно отличается от остальных клубов

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель коротко прокомментировал последние скандалы, связанные с «Манчестер Юнайтед».

«В «Юнайтед» многие мелочи чувствуются более важными, чем в других клубах.

Video: Tuchel press conference ahead of FC Bayern vs. SC Freiburg

Мне кажется, что в «МЮ» всегда много шума, а многие менеджеры в Великобритании - бывшие игроки. Наследие сэра Алекса создает большое давление и высокие ожидания», - заявил немецкий специалист.

Напомним, что «Бавария» примет «Юнайтед» завтра вечером в рамках первого тура Лиги Чемпионов.

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