Главный тренер «Баварии» Томас Тухель коротко прокомментировал последние скандалы, связанные с «Манчестер Юнайтед».

«В «Юнайтед» многие мелочи чувствуются более важными, чем в других клубах.

Мне кажется, что в «МЮ» всегда много шума, а многие менеджеры в Великобритании - бывшие игроки. Наследие сэра Алекса создает большое давление и высокие ожидания», - заявил немецкий специалист.

Напомним, что «Бавария» примет «Юнайтед» завтра вечером в рамках первого тура Лиги Чемпионов.