Гринвуд вновь вышел на футбольное поле – спустя 603 дня. Англичанин дебютировал за «Хетафе» на 77-й минуте матча с «Осасуной». Мэйсон в своем первом матче Ла Лиги отличиться не смог.

За игрой экс-одноклубника в прямом эфире следил Амад Диалло. Полузащитник поделился публикацией в соцсетях:

Диалло получил серьезное повреждение колена в предсезонке. Предположительно, игрок вернется в строй в октябре-ноябре.

А Гринвуд, как известно, в 2022 году был обвинен в сексуальном и физическом насилии, а также в нападении на свою девушку. Позже его обвинили в попытке изнасилования, нанесении телесных повреждений, а также в контролирующем и принуждающем поведении. «Дьяволы» отстранили игрока от тренировок.

Дело было прекращено в феврале 2023 года. Мэйсон не оправдан, обвинения с него не сняты.

В заявлении полиции Большого Манчестера говорится, что дело было прекращено из-за сочетания нескольких факторов, в том числе из-за отзыва ключевых свидетелей. Невиновность игрока доказана не была.