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Гринвуд вышел на поле впервые спустя 603 дня. За дебютом Мэйсона в «Хетафе» следил его экс-одноклубник по «Юнайтед»

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Гринвуд вновь вышел на футбольное поле – спустя 603 дня. Англичанин дебютировал за «Хетафе» на 77-й минуте матча с «Осасуной». Мэйсон в своем первом матче Ла Лиги отличиться не смог.

За игрой экс-одноклубника в прямом эфире следил Амад Диалло. Полузащитник поделился публикацией в соцсетях:

Диалло получил серьезное повреждение колена в предсезонке. Предположительно, игрок вернется в строй в октябре-ноябре.

А Гринвуд, как известно, в 2022 году был обвинен в сексуальном и физическом насилии, а также в нападении на свою девушку. Позже его обвинили в попытке изнасилования, нанесении телесных повреждений, а также в контролирующем и принуждающем поведении. «Дьяволы» отстранили игрока от тренировок.

Дело было прекращено в феврале 2023 года. Мэйсон не оправдан, обвинения с него не сняты.

В заявлении полиции Большого Манчестера говорится, что дело было прекращено из-за сочетания нескольких факторов, в том числе из-за отзыва ключевых свидетелей. Невиновность игрока доказана не была.

1 комментарий

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ertaoz
Угловой, после которого был забит 3 мяч, выработал Гринвуд.
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