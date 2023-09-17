Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистали решение Эрика тен Хага заменить Расмуса Хейлунда на Антони Марсьяля во втором тайме матча с «Брайтоном».

Напомним, что норвежец покинул поле на 64-й минуте. В конце первого тайма он сумел забить, но гол был отменен после просмотра VAR.

«Это замечательно. Его отлично приняли - Расмус выступил очень хорошо, и это прекрасно, что фанаты дали этот сигнал, который придаст ему веры. Хейлунд просто не был готов к полному матчу», - заявил тен Хаг.