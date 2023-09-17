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🤯 Тен Хаг одобрил свист фанатов в свой адрес из-за замены Хейлунда. Голландец заявил, что это придаст Расмусу сил

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Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистали решение Эрика тен Хага заменить Расмуса Хейлунда на Антони Марсьяля во втором тайме матча с «Брайтоном».

Напомним, что норвежец покинул поле на 64-й минуте. В конце первого тайма он сумел забить, но гол был отменен после просмотра VAR.

«Это замечательно. Его отлично приняли - Расмус выступил очень хорошо, и это прекрасно, что фанаты дали этот сигнал, который придаст ему веры. Хейлунд просто не был готов к полному матчу», - заявил тен Хаг.

3 комментария

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Hella black
Хейлунд оставил приятные впечатления,удачи этому парню. По футбольному наглый форвард 👌🏼
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igor 123
В каждом Манчестере свой лысый шарлатан.
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Edgardinho
Ждем от Хейлунда вьюху, что 7Хааг лжец и что он готов был провести весь матч)
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