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Фанаты освистали решение тен Хага заменить Хейлунда в матче с «Брайтоном». Главный тренер видит в этом отличный знак

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Успел завоевать доверие болельщиков.

Встреча с «Брайтоном» завершилась для «Юнайтед» обидным поражением (1:3), но в этой безрадостной игре были и положительные моменты.

Расмус Хейлунд впервые вышел в стартовом составе манкунианцев, и его выступление произвело впечатление на фанатов. Датчанин даже забил гол с ассиста Рэшфорда в своем первом матче на «Олд Траффорд», но ВАР отменил его из-за того, что мяч вышел из игры, пока Маркус боролся с защитником «чаек».

На 64-й минуте тен Хаг заменил датского форварда на Антони Марсьяля, и болельщики «дьяволов» встретили это решение оглушительным свистом.

После матча главный тренер объяснил причину этой замены и отметил, что реакция фанатов была хорошим знаком для нападающего:

«Это позитивный момент. Фанаты приняли его великолепно, а он выступил очень хорошо,. Хорошо, что они подали этот сигнал, вселив в него уверенность.

Он пришел к нам с небольшой проблемой и пока не готов провести целую игру».

 

 

А как вам дебют Хейлунда на «Олд Траффорд»?

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