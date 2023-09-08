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💩 «Манчестер Юнайтед» - это дерьмо». Пирс Морган уверен, что у манкунианцев самый слабый состав в истории клуба

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Журналист Пирс Морган прокомментировал очередной скандал в рядах «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» - дерьмо. Мне жаль, что приходится использовать такую фразу, которая может ранить чувствительных слушателей.

Честно говоря, я думаю, что против «Арсенала» мы увидели один из самых слабых вариантов «МЮ». Никто из них не попал бы в команду сэра Алекса Фергюсона.

Biggest bunch of overpaid, under-performing wastrels in history, Man Utd will have a terrible season, slams Piers Morgan | The Sun

С «Ман Юнайтед» что-то не так именно по сути. Тен Хаг во всеуслышание критикует игроков, которые, как ему кажется, водят его за нос.

Почти все, что Криштиану Роналду сказал о «Юнайтед», инфраструктуре, тренере... Теперь мы видим, что он имел ввиду», - заявил Морган.

Отметим, что Пирс Морган - давний фанат «Арсенала». В прошлом году он брал скандальное интервью у Криштиану Роналду, раскритиковавшего происходящее в «Манчестер Юнайтед».

8 комментариев

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Premier SV
Что находится в кувшине, то и льётся из него...
+5
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sLp
Комментировать "любимого" Пирса Моргана-бессмысленно. Но то,что С «Ман Юнайтед» что-то не так именно по сути тяжело не согласиться ...
+3
0
+3
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Ignatius Riley
Джонни Эванс попал бы, отвечаю
+2
0
+2
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Premier SV
Чугунов, выучи уроки. "в виду" в данной ситуации пишется раздельно
+1
0
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dmitriyshapel
Пирс Морган - это де...мо
+1
0
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ta-tosha
Зря вы так, Пирс у нас тут - Фигура. Побольше по масштабу, чем Уткин с Губерниевым для России вместе взятые, например
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Vezdexodof
больнушка морган в своём репертуаре)))
Сейчас ещё сунес подключится.
Два чудогея))
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Vezdexodof
Ответ Premier SV
Чугунов, выучи уроки. "в виду" в данной ситуации пишется раздельно
Их здесь таких много. всех не научишь))
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