8 комментариев

Журналист Пирс Морган прокомментировал очередной скандал в рядах «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» - дерьмо. Мне жаль, что приходится использовать такую фразу, которая может ранить чувствительных слушателей.

Честно говоря, я думаю, что против «Арсенала» мы увидели один из самых слабых вариантов «МЮ». Никто из них не попал бы в команду сэра Алекса Фергюсона.

С «Ман Юнайтед» что-то не так именно по сути. Тен Хаг во всеуслышание критикует игроков, которые, как ему кажется, водят его за нос.

Почти все, что Криштиану Роналду сказал о «Юнайтед», инфраструктуре, тренере... Теперь мы видим, что он имел ввиду», - заявил Морган.

Отметим, что Пирс Морган - давний фанат «Арсенала». В прошлом году он брал скандальное интервью у Криштиану Роналду, раскритиковавшего происходящее в «Манчестер Юнайтед».