Будущее Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом. Виной тому стал конфликт между игроком и тренером, который получил статус публичного.

По информации Telegraph, в ближайшие несколько дней между тренером и футболистом не будет очных встреч.

23-летний англичанин, который не попал в состав сборной, получил несколько выходных, как и несколько других футболистов основного состава, не вызванных на международные матчи.

По слухам, Эрик тен Хаг «сильно разочарован» Санчо, который рассказал о конфликте в социальных сетях.

Есть вероятность, что игрок покинет клуб уже зимой.