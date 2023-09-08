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😲 Тен Хаг и Санчо не планируют очно обсуждать конфликт. Игрок, вероятнее всего, покинет клуб

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Будущее Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом. Виной тому стал конфликт между игроком и тренером, который получил статус публичного.

По информации Telegraph, в ближайшие несколько дней между тренером и футболистом не будет очных встреч.

Man Utd transfer news: No Saudi Arabia move for Jadon Sancho | Winger set for talks with Manchester United coaching staff | Football News | Sky Sports

23-летний англичанин, который не попал в состав сборной, получил несколько выходных, как и несколько других футболистов основного состава, не вызванных на международные матчи.

По слухам, Эрик тен Хаг «сильно разочарован» Санчо, который рассказал о конфликте в социальных сетях.

Есть вероятность, что игрок покинет клуб уже зимой.

1 комментарий

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Валерий Фолин
Санчо надо отстранить от игр до конца контракта. Пусть в сетях развлекается. Мю не обиднее. А Санчо без игр станет мал холодильником некчемным🤣👌
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