19 комментариев

Британский журналист Пирс Морган пригласил Джейдона Санчо на свое ток-шоу, чтобы высказать свое мнение о тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

Именно Морган взял скандальное интервью у Криштиану Роналду, в котором португалец подверг резкой атаке тренера «красных дьяволов», после чего покинул клуб.

Санчо не попал в состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсенал», который его команда проиграла со счетом 1:3. Тренер «МЮ» заявил, что был недоволен форвардом во время тренировок, поэтому оставил его на скамейке.

Сразу после интервью Санчо сделал заявление в социальных сетях:

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в твиттере.

Морган, который никогда не скрывал своей неприязни к Тен Хагу с тех пор, как голландец поссорился с Криштиану Роналду, воспользовался случаем и пригласил звезду «Манчестер Юнайтед» на свое шоу.

«Привет, Джейдон! Приходи на мое шоу, и я вытащу тебя из этого кошмара, под названием Эрик тен Хаг».

Пойдет ли Санчо по стопам Криштиану Роналду? Пишите в комментариях.