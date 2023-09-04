19 комментариев

«Я вытащу тебя из этого кошмара». Пирс Морган предложил Джейдону Санчо пойти по стопам Криштиану Роналду
Британский журналист Пирс Морган пригласил Джейдона Санчо на свое ток-шоу, чтобы высказать свое мнение о тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.
Именно Морган взял скандальное интервью у Криштиану Роналду, в котором португалец подверг резкой атаке тренера «красных дьяволов», после чего покинул клуб.
Санчо не попал в состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсенал», который его команда проиграла со счетом 1:3. Тренер «МЮ» заявил, что был недоволен форвардом во время тренировок, поэтому оставил его на скамейке.
Сразу после интервью Санчо сделал заявление в социальных сетях:
«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!
Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в твиттере.
Морган, который никогда не скрывал своей неприязни к Тен Хагу с тех пор, как голландец поссорился с Криштиану Роналду, воспользовался случаем и пригласил звезду «Манчестер Юнайтед» на свое шоу.
«Привет, Джейдон! Приходи на мое шоу, и я вытащу тебя из этого кошмара, под названием Эрик тен Хаг».
Пойдет ли Санчо по стопам Криштиану Роналду? Пишите в комментариях.
А то скучно)
Не знаю каким он там козлом отпущения был, но... что именно не справедливо? То, что за него отвалили вагон денег, а он играет как кусок г...? Или то, что не смотря на все это, его отправили на несколько месяцев привести голову в порядок со специалистами, а не безнадежно забили болт на него? Он 2 года в клубе, я не могу вспомнить ни одного! матча, где бы можно было сказать: да, он крут!.... какие-то туманные эпизоды на 5-10 мин и все... Что он там запел о несправедливости?
очень сильно сомневаюсь, что он хуже Антони?!
ну раз ты такой крутой тренер, то где результат? позорные автобусы со всеми командами!
слив всем из топ 7 ?!
как ни печально признавать отныне уровень МЮ - 12 место!
от тебя пользы всё равно мало