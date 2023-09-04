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«Я вытащу тебя из этого кошмара». Пирс Морган предложил Джейдону Санчо пойти по стопам Криштиану Роналду

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Британский журналист Пирс Морган пригласил Джейдона Санчо на свое ток-шоу, чтобы высказать свое мнение о тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

Именно Морган взял скандальное интервью у Криштиану Роналду, в котором португалец подверг резкой атаке тренера «красных дьяволов», после чего покинул клуб.

Санчо не попал в состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсенал», который его команда проиграла со счетом 1:3. Тренер «МЮ» заявил, что был недоволен форвардом во время тренировок, поэтому оставил его на скамейке.

Сразу после интервью Санчо сделал заявление в социальных сетях:

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в твиттере.

Морган, который никогда не скрывал своей неприязни к Тен Хагу с тех пор, как голландец поссорился с Криштиану Роналду, воспользовался случаем и пригласил звезду «Манчестер Юнайтед» на свое шоу.

«Привет, Джейдон! Приходи на мое шоу, и я вытащу тебя из этого кошмара, под названием Эрик тен Хаг».

Пойдет ли Санчо по стопам Криштиану Роналду? Пишите в комментариях.

19 комментариев

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red hikkikomori
Надеюсь сходит)
А то скучно)
+16
-2
+14
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Alex_RMN
...долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!...
Не знаю каким он там козлом отпущения был, но... что именно не справедливо? То, что за него отвалили вагон денег, а он играет как кусок г...? Или то, что не смотря на все это, его отправили на несколько месяцев привести голову в порядок со специалистами, а не безнадежно забили болт на него? Он 2 года в клубе, я не могу вспомнить ни одного! матча, где бы можно было сказать: да, он крут!.... какие-то туманные эпизоды на 5-10 мин и все... Что он там запел о несправедливости?
+12
-3
+9
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Ложный Латераль
Просто напомню, в какой то момент трио Холлан-Бэллингем-Санчо играли вместе и именно Санчо считался более талантливым. С выбором клуба ошибься только. Бренд имени МЮ сыграл с ним злую шутку. Отсутствие современной инфраструктуры и постлянная турбулентность в клубе не позволили таланту Джейдона раскрыться
+9
-3
+6
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Alex_RMN
Ответ Ложный Латераль
Просто напомню, в какой то момент трио Холлан-Бэллингем-Санчо играли вместе и именно Санчо считался более талантливым. С выбором клуба ошибься только. Бренд имени МЮ сыграл с ним злую шутку. Отсутствие современной инфраструктуры и постлянная турбулентность в клубе не позволили таланту Джейдона раскрыться
По поводу ошибся клубом - возможно, я бы сказал скорее ошибся лигой. в Германии такой темп у него прокатывал, в Англии он выглядит как улитка во всем, от движения и вплоть до принятия решений. Как инфраструктура может на это в одночасье повлиять? Никак…
+6
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+6
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Someone from Internet
Слишком рано для Джейдона уходить в СА
+4
-1
+3
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Wekil Halylow
Ответ red hikkikomori
Согласен, для него думаю хороший вариант сейчас уйти в Саудовскую Аравию или Турцию до следующего ТО, там хоть постоянную игровую практику получит , а потом уже пытаться вернуться в Европу, например в Бундеслигу
я тоже об этом
+2
0
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Wekil Halylow
Ответ red hikkikomori
Надеюсь сходит) А то скучно)
Санчо ничего не теряет Тен Хаг всё равно его в старт не поставит
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red hikkikomori
Ответ Wekil Halylow
Санчо ничего не теряет Тен Хаг всё равно его в старт не поставит
Согласен, для него думаю хороший вариант сейчас уйти в Саудовскую Аравию или Турцию до следующего ТО, там хоть постоянную игровую практику получит , а потом уже пытаться вернуться в Европу, например в Бундеслигу
+3
-1
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Dm Kznts
Ответ Alex_RMN
...долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!... Не знаю каким он там козлом отпущения был, но... что именно не справедливо? То, что за него отвалили вагон денег, а он играет как кусок г...? Или то, что не смотря на все это, его отправили на несколько месяцев привести голову в порядок со специалистами, а не безнадежно забили болт на него? Он 2 года в клубе, я не могу вспомнить ни одного! матча, где бы можно было сказать: да, он крут!.... какие-то туманные эпизоды на 5-10 мин и все... Что он там запел о несправедливости?
я всегда говорил - к паспортистам лучше не приближаться.
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Руслан
С каких это пор журналюги стали помогать футболистам в карьере
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Роман Макеев
Ответ Antivse-2
Поведение Тен Хага отвратительно! если нету у тебя планов на парня, то скажи ему прямо! а то ведь в предсезонке наигрывал! если нет отдай в аренду, скажи что его место на лавке, продай наконец! очень сильно сомневаюсь, что он хуже Антони?! ну раз ты такой крутой тренер, то где результат? позорные автобусы со всеми командами! слив всем из топ 7 ?! как ни печально признавать отныне уровень МЮ - 12 место!
Кому он нужен с личкой в 350 фунтов в неделю?Его максимум за 25-30 возьмут,при условии доплаты МЮ 10ки чисто за расходы на личку,а брали его за 80.Пойти на такое это полное фиаско по имиджу клуба.
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Bego Yusupov
Ответ Antivse-2
Поведение Тен Хага отвратительно! если нету у тебя планов на парня, то скажи ему прямо! а то ведь в предсезонке наигрывал! если нет отдай в аренду, скажи что его место на лавке, продай наконец! очень сильно сомневаюсь, что он хуже Антони?! ну раз ты такой крутой тренер, то где результат? позорные автобусы со всеми командами! слив всем из топ 7 ?! как ни печально признавать отныне уровень МЮ - 12 место!
Тен Хаг сказал что он плохо тренируется он ясно дал понять что если игрок тренируется хорошо он будет в заявке если нет то увы
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Antivse-2
Поведение Тен Хага отвратительно! если нету у тебя планов на парня, то скажи ему прямо! а то ведь в предсезонке наигрывал! если нет отдай в аренду, скажи что его место на лавке, продай наконец!
очень сильно сомневаюсь, что он хуже Антони?!
ну раз ты такой крутой тренер, то где результат? позорные автобусы со всеми командами!
слив всем из топ 7 ?!
как ни печально признавать отныне уровень МЮ - 12 место!
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Руслан
Морг предлагал санчо слушаться ему, чтоб морг поднял себе личку ещё. Санчо поможет моргу ещё подняться.
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Muhammad Juraev
Поклонники Морагана почему-то винят МЮ, а не игру этого бревна 😂
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Dm Kznts
Иди, Санчо
от тебя пользы всё равно мало
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Дима Костылев
Не ходи!!!
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