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«Я гений, спросите меня». Криштиану снова забивает, а Пирс Морган снова критикует Эрика тен Хага

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На выходных ярый фанат и заступник Криштиану Роналду Пирс Морган поделился постом в Твиттере:

«Криштиану Роналду забивает три гола и делает блестящую результативную передачу на Садио Мане. Он выглядит лучше и голоднее, чем когда-либо, поэтому пора напомнить о том, что Эрик Тен Хаг - «Я гений, просто спросите меня» - считал, что он не соответствует требованиям «МЮ», который не может попасть в двери сарая».

Морган говорит о разгромной победе «Аль-Насра» над «Аль-Фатехом» со счетом 5:0 в профессиональной лиге Саудовской Аравии в пятницу, когда Роналду сделал свой 63-й хет-трик в карьере.

Португальский нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» в декабре 2022 года после ссоры с Тен Хагом и нашумевшего интервью Пирсу Моргану.

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