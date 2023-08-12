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«Не на том же уровне». Эрик тен Хаг откровенно рассказал о форме Расмуса Хейлунда

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До команды голландца еще надо дорасти.

Эрик тен Хаг сделал откровенное заявление о форме Расмуса Хейлунда, который в ближайшее время не сможет дебютировать за «Юнайтед».

Из-за проблем со спиной нападающий, перешедший из «Аталанты», пропустит первый матч «Юнайтед» в АПЛ против «Вулверхэмптона». Также, судя по прогнозам, он не отправится в Лондон на встречу с «Тоттенхэмом» в следующую субботу.

Выступая на пресс-конференции, тен Хаг подчеркнул, что восстановление Хейлунда от займет не так уж много времени, но отметил, что травма является не единственной проблемой игрока.

Главный тренер сказал журналистам (цитата по Daily Star):

«Как мы уже говорили ранее, у него [Расмуса Хейлунда] была лишь небольшая проблема. Однако он сейчас не на том уровне, на котором находятся наши игроки, поэтому мы должны его тренировать.

Я бы не хотел делать прогнозы, их всегда трудно делать. Мы уверены в нем, и мы настроены позитивно. Прежде всего мы выбрали нападающего и очень довольны своим выбором».

Этим летом Хейлунд присоединился к «красным дьяволам» за £72 млн, но, прежде чем стать игроком стартового состава, ему придется проделать большую работу. Пока тен Хагу придется продолжать выстраивать игру без центрального нападающего.

1 комментарий

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Jazzzz
Вот ####! Я его взял в фэнтези!🤬
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