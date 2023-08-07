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«Он все лето называл себя агент». Хейлунд признался, что один игрок очень продвигал его трансфер в «МЮ»

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Коллеги по сборной.

Недавно в интервью Evening Standard хавбек «Юнайтед» Кристиан Эриксен очень хвалебно высказался в адрес новичка команды Расмуса Хейлунда, с которым он играет за сборную Дании.

«Это сильный девятый номер. Он сильно вырос как игрок в прошлом сезоне, с того момента, когда я впервые увидел его в сборной. Это очень хороший футболист.

Он отличный парень, хороший игрок. Как я сказал, он добился прогресса в своей игре, выступая на позиции девятого номера, как и в сборной».

Оказалось, что Эриксен не просто высоко оценивал форварда, но еще и активно работал над тем, чтобы он оказался в Манчестере. Об этом рассказал сам Хейлунд.

«Хорошо, что Кристиан здесь. Он принял меня, он все лето называл себя «агент Кристиан». Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что он согласовал мой контракт, но он спросил, хочу ли я сюда приехать.

Он сказал мне, что «Манчестер Юнайтед» очень заинтересован в моем подписании, потому что считает меня интересным игроком, и я должен поговорить с людьми, которые меня окружают, и поработать над трансфером».

Все сработало в лучшем виде: «красные дьяволы» получили молодого и перспективного форварда, а «Аталанта» − большую сумму на развитие.

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