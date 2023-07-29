По словам Альфредо Педуллы, ведущего итальянского журналиста, Расмус Хойлунд близок к тому, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» ведут переговоры с «Аталантой» по поводу трансферной платы, увеличив свое предложение до 67 миллионов евро, включая надбавки.

«Аталанта» держится за 75 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» ведет жесткие переговоры, чтобы не платить больше.

У Хейлунда есть потенциал стать большим игроком, но требования «Аталанты» слишком высоки для молодого нападающего, который в прошлом сезоне забил всего девять голов в Серии А.

Личные условия с Хейлундом уже согласованы, и это было несложно, учитывая, что он болеет за клуб.

Педулла добавил, что оба клуба близки к соглашению и надеются завершить сделку в эту субботу.