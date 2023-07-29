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Расмус Хейлунд «уже в Англии». Прилетел для завершения сделки

Расмус Хейлунд
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Футбол Футбол

По словам Альфредо Педуллы, ведущего итальянского журналиста, Расмус Хойлунд близок к тому, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» ведут переговоры с «Аталантой» по поводу трансферной платы, увеличив свое предложение до 67 миллионов евро, включая надбавки.

«Аталанта» держится за 75 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» ведет жесткие переговоры, чтобы не платить больше.

У Хейлунда есть потенциал стать большим игроком, но требования «Аталанты» слишком высоки для молодого нападающего, который в прошлом сезоне забил всего девять голов в Серии А.

Личные условия с Хейлундом уже согласованы, и это было несложно, учитывая, что он болеет за клуб.

Педулла добавил, что оба клуба близки к соглашению и надеются завершить сделку в эту субботу.

 

5 комментариев

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red hikkikomori
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Ахма Начоо
Давайте уже не тупите , на предсезоннке хоть поиграет !
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Ливерпуль 7
А могли купить Холанда всего за 60 млн
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Erakha
Потенциал есть если учесть что забивать в Италии при вязком, закрытом футболе всегда сложно. Вдобавок еще совсем молод и болеет за клуб
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Ivchev
Ответ Ливерпуль 7
А могли купить Холанда всего за 60 млн
А Дарвина купили за 100, правда странно?
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